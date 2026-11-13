부산시, 청소년 해양컨퍼런스 개최…바다 연구의 미래 청사진 제시

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 14일 KNN에서 2026 주니어 해양컨퍼런스를 개최한다
- 중·고교생 71명은 해양산업·환경·미래도시 주제를 발표한다
- 학생들은 대학 현장 취재와 전문가 멘토링으로 발표를 준비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부산 해양도시 비전 공유 예정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 청소년들이 직접 바다와 연구 현장으로 나서 해양수도를 꿈꾸는 부산의 미래 청사진을 제시한다.
부산시는 오는 14일 해운대구 KNN 뉴스룸과 공개홀에서 '2026 주니어 해양컨퍼런스'를 개최한다고 13일 밝혔다.
부산시와 부산시교육청이 공동 주최하고 사단법인 해양수도권연합이 주관하는 이번 행사에는 중·고등학생 71명이 9개 팀으로 참가한다.
학생들은 지난 9월 부산시교육청 공모를 통해 선발된 뒤 10월 3일 발대식을 시작으로 활동했다. 같은 달 17일에는 부산대와 국립부경대, 국립한국해양대의 관련 학과와 연구·교육 현장을 찾아 해양 연구와 산업을 살폈다.
대학 전문가 멘토링과 현장 취재를 거쳐 팀별 발표 주제를 정한 학생들은 조사와 토론을 통해 발표 자료를 준비했다. 행사에서는 직접 제작한 릴스 영상과 프레젠테이션 자료를 활용해 해양산업과 해양환경, 미래 해양도시 등에 대한 의견을 발표한다.
발표는 9개 팀이 차례로 진행한다. 이후 종합심사를 거쳐 우수팀을 선정하고, 안웅희 국립한국해양대 교수가 미래 바다를 주제로 강연한다.
심재민 해양수도전략실장은 "청소년들이 연구·교육 현장을 직접 경험하고 해양수도 부산의 미래를 고민하는 자리"라며 "해양 분야 참여와 체험 기회를 넓혀 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com