부산시, 블록체인 허브 기업 3곳 선정…신원·급식·의료 분야 기술

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 13일 블록체인 기업 3곳을 우수기업으로 선정했다
- 디엑스웍스가 대상, 바다플랫폼과 메디펀이 최우수·우수상을 받았다
- 수상 기업들은 신원·급식·의료 분야 사업모델과 기술을 제시했다
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수상 기업, 성과공유회 사업모델 발표 예정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 블록체인 허브 입주기업들이 신원·급식·의료 분야 기술로 사업화 가능성을 제시했다.
부산시는 전날 서구 윈덤 그랜드 부산에서 열린 2026 부산 블록체인 허브 액셀러레이팅 데모데이에서 우수 블록체인 기업 3곳을 선정했다고 13일 밝혔다.
부산시와 부산테크노파크가 운영하는 블록체인 기업 성장지원 프로그램의 일환으로 열린 이번 행사에는 쿠라, 이루티, 바로코퍼레이션, 넷제로워크, 씨쓰리브이, 메디펀, 바다플랫폼, 디엑스웍스 등 8개사가 참여했다.
기업들은 블록체인 지갑, K-콘텐츠 플랫폼, 인공지능 기반 부동산 데이터, 기후행동 플랫폼, 신원·자격 검증, 의료정보·결제, 급식 안전 인증, 디지털 증명 등 각자의 기술과 사업모델을 소개했다.
참가기업들은 행사 전 비즈니스 모델 진단과 멘토링, 모의 기업설명회 등을 거치며 투자 설명을 준비했다. 발표 이후에는 투자기관 관계자들과 개별 상담을 진행하며 투자와 사업 협력 가능성을 논의했다.
심사 결과 대상인 부산시장상은 디엑스웍스가 받는다. 최우수상은 바다플랫폼, 우수상은 메디펀이 각각 차지했다. 디엑스웍스는 디지털 신원과 제품·기기 데이터를 검증하는 지능형 신뢰 플랫폼 'TaaS'를 선보였다. 심사단은 안정적인 매출 실적과 기술력을 바탕으로 한 사업 확장 가능성을 높게 평가했다.
바다플랫폼은 블록체인 기반 영유아 급식 관리 서비스 '세이피안 키즈'를 발표했다. 식자재 정보와 알레르기 관리, 보육시설 식단 관리 등을 지원하는 서비스다. 메디펀은 현장 확인과 기록, 검증을 한 번에 연결하는 'MTT(MEDIFUN Tag Trigger)' 기술을 제시했다.
수상 기업들은 오는 27일 아바니 센트럴 부산에서 열리는 '2026 부산 블록체인 허브 성과공유회'에서 사업모델과 성과를 발표한다.
ndh4000@newspim.com