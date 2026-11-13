부산시, 겨울철 재난 대응체계 가동…24시간 모니터링 피해 최소화

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한파 대응 위해 35곳 응급실 운영

1351곳 한파쉼터·기후쉼터 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 겨울철 대설·한파에 대비해 24시간 재난 대응체계를 가동하는 등 피해 최소화에 총력을 기울이고 있다.

시는 13일 시청 재난안전대책본부에서 겨울철 재난대책 사전대비 점검회의를 열고 기관별 대응 계획을 점검한다고 밝혔다.

부산시가 13일 오후 3시 30분 시청 15층 재난안전대책본부에서 겨울철 재난대책 사전대비 점검회의를 개최하고 대설·한파 등 겨울철 자연재난 피해 최소화를 위한 총력 대응체계에 돌입한다고 밝혔다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

회의에는 시 관련 부서와 16개 구·군, 부산경찰청, 부산소방재난본부, 공사·공단 등 40여 명이 참석할 예정이다.

시는 강설 징후를 신속히 파악하기 위해 모든 구·군 재난안전상황실을 24시간 운영한다. 부산 도심의 결빙 위험 구간뿐 아니라 시 외곽의 눈구름 이동 경로도 살펴 강설 전 제설제를 뿌리는 등 사전 대응에 나선다.

겨울철 재해 우려 지역 489곳은 전수 점검을 마쳤다. 결빙 취약 구간과 제설 취약 구간, 적설 취약 구조물, 고립 우려 지역, 해안가 인명피해 우려 지역 등이 대상이다.

중점 관리 지역과 고립 우려 지역에 거주하는 우선 대피 대상자는 23세대 26명이다. 시는 이들을 주민대피지원단과 일대일로 연계해 위험 상황이 발생하면 신속히 대피하도록 지원할 계획이다.

제설제는 1042t을 확보했다. 비축 기준의 192% 수준이다. 자동염수분사장치 12곳의 작동 상태를 점검하고, 제설 전진기지 29곳에는 장비와 인력을 분산 배치한다.

강설이나 결빙이 예상되면 오후 11시부터 다음 날 오전 9시까지 노면 상태를 집중적으로 확인하고 취약 구간에 제설제를 미리 살포한다. 정부도 올겨울 제설제 비축량을 지난해 사용량의 126% 수준인 119만t으로 늘리고, 대설 재난문자 발송 지역을 전국 227개 시·군·구로 확대하는 등 선제 대응에 나섰다.

한파 대응은 취약계층 보호에 초점을 맞춘다. 시는 관계기관이 참여하는 모바일 상황실을 운영하고 12월부터 내년 2월까지 응급실 운영 의료기관 35곳과 한랭질환 감시체계를 가동한다.

한파쉼터 1351곳과 민관 협력형 우리동네 기후쉼터 283곳도 운영한다. 쉼터 위치와 운영시간은 부산안전포털 '부산 안전 온'에서 확인할 수 있다.

한파특보가 발효되면 돌봄이 필요한 어르신 3만2000명의 안부를 매일 확인한다. 노숙인 현장 구호를 강화하고 민간 건축공사장 227곳 등 야외 작업장에는 방한복과 따뜻한 물, 휴식 공간 확보, 작업시간 조정, 119 신고 등 안전수칙을 안내한다.

이동노동자쉼터는 현재 7곳에서 8곳으로 늘린다. 시는 이번 회의 내용을 반영해 2026~2027년 겨울철 자연재난 종합대책을 확정하고 시행할 예정이다.

김성기 행정부시장은 "올해 겨울철 대책은 기상상황 모니터링과 상황관리 체계를 한층 강화하고 선제적 제설체계를 가동하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.

ndh4000@newspim.com