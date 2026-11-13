최용석 사천시의장 "시의원 성비위 의혹 사실 확인 뒤 엄정 처리"

AI 핵심 요약beta
- 사천시의회는 13일 제주도 의정연수 중 부적절한 신체 접촉 의혹을 확인하기로 했다
- 최용석 의장은 피해자 보호와 2차 피해 방지를 우선하겠다고 밝혔다
- 사천여성회는 11일 해당 의원 징계와 재발 방지 대책을 촉구했다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시의회는 제주도 의정연수에서 불거진 시의원의 공무원 상대 부적절한 신체 접촉 의혹에 대해 사실관계를 확인한 뒤 관련 규정에 따라 엄정 처리하겠다고 13일 밝혔다.
최용석 의장은 전날 입장문을 통해 "최근 제기된 시의원 성비위 의혹으로 시민들에게 심려를 끼친 점을 매우 무겁게 받아들이고 있다"면서 성희롱과 성비위 행위는 용납될 수 없으며 선출직 공직자에게 요구되는 도덕성과 책임성을 훼손하는 중대한 사안"이라고 말했다.
그러면서 "피해자의 인권과 사생활을 최우선으로 보호하고, 2차 피해가 발생하지 않도록 노력하겠다"면서 "제기된 의혹에 대해서는 객관적인 사실관계를 확인한 뒤 관련 법령과 의회 규정에 따라 공정하게 처리하겠다"고 강조했다.
최 의장은 "사안 처리 과정에서 외부 압력이나 이해관계에 흔들리지 않고 적법한 절차와 원칙에 따라 대응하겠다"며 "의원과 직원을 대상으로 성인지 감수성 교육을 실시하고, 조직문화 개선을 통해 유사 사례의 재발을 막겠다"고 주장했다.
이번 의혹은 지난 9월 30일부터 10월 2일까지 제주도에서 진행된 의정연수 기간 중 발생한 것으로 알려졌다. 당시 의회 사무국 소속 여성 직원에게 부적절한 신체 접촉이 있었다는 주장이 제기됐다.
사천여성회는 11일 기자회견을 열고 해당 의원에 대한 엄중한 징계와 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 단체는 시의회가 윤리특별위원회에 사안을 회부하고 피해자 보호 조치를 강화해야 한다고 요구했다.
시의회는 윤리특별위원회 회부 등 구체적인 절차 일정은 아직 확정하지 않은 상태다.
m25322532@newspim.com