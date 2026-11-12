안산시 '국가핵심기반 재난관리평가' 식용수 분야 2년 연속 우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 12일 국가핵심기반 재난관리평가 식용수 분야에서 우수 기관으로 선정됐다
- 안산시는 지난해에 이어 2년 연속 수돗물 재난관리 우수 기관에 올랐다
- 정수장은 복합재난 대응체계와 훈련 강화로 안정적인 수돗물 공급 역량을 인정받았다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 행정안전부 주관 '2026년 국가핵심기반 재난관리평가' 식용수 분야에서 우수 기관(A등급)으로 선정됐다고 12일 밝혔다.
이로써 안산시는 지난해에 이어 2년 연속 식용수 분야 우수 기관에 이름을 올리며 최고 수준의 수돗물 재난 관리 역량을 인정받았다.
행안부가 매년 실시하는 이번 평가는 식용수·에너지·정보통신 등 11개 분야 국가핵심기반시설을 대상으로 보호대책, 중점 위험 관리, 재난 예방·대비·대응·복구 대책 등 6개 항목 13개 평가지표를 중심으로 진행됐다.
안산·연성정수장은 하루 32만 9천t의 수돗물을 생산·공급하는 국가핵심기반시설로 각종 재난 상황에서도 중단 없이 수돗물을 공급할 수 있도록 비상 대응체계를 가동하고 있다.
이번 평가에서 시는 ▲정수장 핵심·취약시설 위험요인 사전 발굴 및 관리▲정전·수질사고 등 복합 재난 가정 비상대응체계 구축▲유관기관 협력 및 비상연락망 정비▲실전 중심 재난대응 교육·훈련을 통한 현장 대응역량 강화 등에서 높은 점수를 받았다.
이민근 안산시장은 "시민 생활과 직결되는 식용수 분야에서 2년 연속 우수 기관으로 선정된 만큼 앞으로도 재난 대응체계를 더욱 꼼꼼히 점검하겠다"며 "안정적인 수돗물 공급을 위해 예방부터 대응까지 철저한 관리체계를 유지해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com