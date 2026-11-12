국회 찾은 강기윤 창원시장, 국비 확보 총력전…교통망 구축·해양 개발 요청

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장은 12일 국회를 방문해 지역 현안 국비 지원을 요청했다
- 철도망 확충과 공공기관 이전, 진해신항 개발 지원을 건의했다
- 취수장 개선과 우회도로 사전타당성조사 사업비 지원도 요청했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 현안 해결을 위해 국비 확보에 총력을 기울이고 있다.
시는 강기윤 시장이 12일 국회를 방문해 유의동 국토교통위원장, 이종욱 국회의원, 유상범 예산결산특별위원회 간사, 정점식 국민의힘 원내대표를 잇달아 면담했다고 밝혔다.
강 시장은 유 위원장에게 제5차 국가철도망 구축계획에 CTX 진해선과 창원~동대구 고속화 철도를 포함해 달라고 요청했다. 제2차 공공기관 창원 이전과 진해선 여객 운행 재개, 국도 79호선 확장 등 순환도로망 구축에 대한 지원도 건의했다.
이종욱 의원과의 면담에서는 진해신항을 북극항로 거점으로 육성하기 위한 제도 개선 방안을 논의했다. 강 시장은 해양수산부 산하 공공기관의 진해 유치를 위해 부산 이전기관 특별법을 개정하고, 항만공사 통합본사를 진해신항에 유치할 수 있도록 협조해 달라고 요청했다.
항만공사법 시행령 개정과 항만배후단지 조성 등 첨단 물류항만 기반을 마련하기 위한 지원도 함께 건의했다.
유상범 간사에게는 칠서취수장 시설 개선사업과 국도 14호선 대체 우회도로 사전타당성조사 용역에 필요한 국비 지원을 요청했다.
정점식 원내대표를 만난 자리에서는 CTX 진해선과 창원~동대구 고속화 철도의 국가철도망 계획 반영, 국도 79호선 확장, 제2차 공공기관 창원 이전을 주요 정책 현안으로 제시했다. 칠서취수장 시설 개선사업과 국도 14호선 대체 우회도로 사전타당성조사 용역도 국비 지원 대상에 포함해 달라고 요청했다.
강 시장은 지난 10일에도 국회를 찾아 지역 국회의원과 주요 인사들을 면담했다. 이번 방문은 국회 협의의 일환으로 철도와 도로망 확충부터 진해신항 개발, 생활 기반시설 개선까지 창원시 현안을 폭넓게 전달하는 데 초점이 맞춰졌다.
강기윤 시장은 "창원의 발전을 위한 일이라면 언제 어디서든 이번 국회 건의 일정과 같은 방식으로 두 발로 직접 뛰며 돌파구를 찾아내겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com