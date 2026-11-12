부산교육청, 유치원 수업혁신사례 연구대회 교사 14명 시상

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 11일 유치원 수업혁신 사례 우수교사 14명을 시상했다
- 연구보고서와 수업 동영상 24편 중 14편을 입상작으로 선정했다
- 수상 교사들은 내년 수업나눔 릴레이에서 현장 개선을 지원한다
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수업나눔 릴레이 참여
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 유치원 교사 14명이 유아·놀이 중심 수업혁신 사례를 인정받았다.
부산시교육청은 전날 별관 6층 국제회의실에서 '2026학년도 유치원 수업혁신사례 연구대회' 시상식을 열고 우수 교사 14명에게 상장을 수여했다고 12일 밝혔다.
시교육청은 출품된 연구보고서와 수업 동영상 24편을 심사해 14편을 입상작으로 선정했다.
등급별 수상자는 1등급 5명, 2등급 5명, 3등급 4명이다. 입상작은 부산교육연구정보원 교수학습샘터와 에듀넷에 게시된다. 교원들이 수업자료로 활용할 수 있도록 제공할 예정이다.
수상 교사들은 내년도 수업나눔 릴레이에도 참여한다. 우수 수업사례를 소개하고 강사와 컨설턴트로 활동하며 유치원 현장의 수업 개선을 지원할 계획이다.
김석준 교육감은 "교원들이 수업 혁신에 필요한 전문성을 기르고 연구와 실천에 전념할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com