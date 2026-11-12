세종시, 심폐소생술 경연대회…시민 응급대응 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 12일 시민 심폐소생술 교육과 체험 기회를 확대했다
- 세종충남대병원에서 청소년·성인 11개 팀이 CPR 경연을 펼쳤다
- 나래생명지킴이팀이 최우수상인 보건복지부장관상을 받았다
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실제 상황 가정 기량 겨뤄
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민들의 심폐소생술 역량을 높여 응급상황에서 신속하게 생명을 구할 수 있도록 교육과 체험 기회를 확대하고 있다.
12일 시에 따르면 전날 세종충남대학교병원에서 열린 '2026년 세종시 심폐소생술(CPR) 경연대회'에 청소년과 성인 등 11개 팀이 참가해 실제 응급상황을 가정한 심폐소생술 기량을 겨뤘다.
시는 경연에 앞서 지난달 29일 참가자들에게 심정지 환자 대응 요령과 가슴압박·인공호흡 방법, 자동심장충격기(AED) 사용법 등을 사전 교육했다.
참가팀들은 실제 응급상황을 가정한 시나리오에 따라 심폐소생술 전 과정을 수행하며 실력을 겨뤘다.
심사는 세종충남대학교병원 응급의학과 전문의 3명이 맡아 환자 평가와 초기 대응, 가슴압박·인공호흡, 자동심장충격기 사용, 팀워크 등을 종합적으로 평가했다.
경연 결과 최우수상인 보건복지부장관상은 나래생명지킴이팀(김서윤·박소율)이 차지했다. 우수상인 세종특별자치시장상은 아자아자 심폐소생술팀(강보경·김루희·최하령), 장려상인 세종충남대학교병원장상은 나래 구조대팀(김예진·최시아)이 각각 받았다.
수상팀에는 상장과 상패가 수여됐으며 부상으로 최우수상 30만원, 우수상 20만원, 장려상 10만원 상당의 온누리상품권이 각각 전달됐다.
김려수 보건복지국장은 "심정지 환자의 생존 가능성을 높이려면 현장에 있는 시민의 신속하고 정확한 초기 대응이 중요하다"며 "이번 대회가 시민들이 심폐소생술을 익히고 실제 상황에서도 실천할 수 있다는 자신감을 얻는 계기가 됐길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com