의왕시, 김장철 맞아 27일까지 '농·축·수산물 원산지표시' 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 12일 김장철 원산지표시 지도·점검을 시작했다
- 점검은 27일까지 농·축·수산물 업체와 유통업체를 대상으로 진행된다
- 배추·고춧가루 등의 원산지 둔갑과 미표시 여부를 집중 확인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
원산지 거짓 표시 및 수입산의 국내산 둔갑 행위 집중 단속·현장 계도 병행
김성제 시장 "소비자 피해 예방 및 공정하고 투명한 유통질서 확립에 최선"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 본격적인 김장철을 앞두고 시민들이 안심하고 식재료를 구매할 수 있도록 오는 27일까지 원산지표시 지도·점검을 실시한다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 이번 점검은 관내 농·축·수산물 제조·판매업체를 비롯해 전통시장, 중대형 유통업체 등을 대상으로 진행된다. 김장철 소비가 급증하는 품목의 원산지 둔갑과 거짓 표시 등 부정 유통 행위를 사전에 차단해 소비자 알권리를 보호하기 위한 조치다.
주요 점검 품목은 배추, 고춧가루, 소금, 젓갈류 등 김장철 다소비 농·축·수산물이다. 시는 ▲원산지 거짓 표시 및 미표시 여부 ▲수입산의 국내산 둔갑 판매 행위▲원산지 표시 방법의 적정성 등을 집중적으로 확인할 계획이다.
아울러 영업자를 대상으로 올바른 원산지표시 방법을 안내하는 현장 지도를 병행하고 위반 사항이 적발될 경우 관련 법령에 따라 엄정 조치할 방침이다.
김성제 의왕시장은 "시민들이 믿고 구매할 수 있는 농·축·수산물 유통 환경을 조성하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "지속적인 지도·점검을 통해 소비자 피해를 예방하고 공정하고 투명한 유통질서를 확립하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com