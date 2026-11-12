포천시, 농막 존치기간 연장 자동화 추진

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 12일 농막 가설건축물 자동 연장 제도를 도입한다고 밝혔다.
- 일정 요건을 충족한 농막은 신고 없이 존치기간이 최대 3년 자동 연장된다.
- 시는 연장 내역을 공유해 농지 관리 공백과 시민 행정 부담을 줄일 계획이다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 농막 가설건축물의 존치기간 연장에 따른 시민 불편을 줄이기 위해 자동 연장 제도를 도입한다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 이번 제도는 기존 공장 내 가설건축물에 적용해 온 자동 연장 방식을 농막까지 확대하는 것이다. 일정 요건을 충족한 농막은 별도의 연장 신고 없이 존치기간이 최대 3년까지 자동 연장된다.
농막 소유자는 존치기간이 만료될 때마다 시청을 방문하거나 온라인으로 연장 신고를 해야 했다. 특히 행정절차에 익숙하지 않은 시민들은 신고 기한을 놓쳐 해당 농막이 위반건축물로 관리되는 불편을 겪기도 했다는게 시의 설명이다.
시는 매월 접수되는 가설건축물 존치기간 연장 신고 가운데 농막이 차지하는 비중이 30% 이상이라고 밝혔다. 이번 제도 개선을 통해 시민들의 시간적·경제적 부담을 줄이는 동시에 반복적인 행정업무의 효율성도 높일 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.
시는 자동 연장에 따른 농지 관리 공백을 막기 위해 연장 내역을 읍면동과 농지 담당 부서에 공유할 계획이다. 해당 자료는 농지 실태조사 등 관련 업무에도 반영한다.
포천시 관계자는 "이번 제도 개선은 반복적인 신고 절차로 인한 시민 불편을 줄이기 위한 적극행정의 일환"이라며 "앞으로도 시민의 입장에서 불필요한 행정절차를 개선하고 일상에서 체감할 수 있는 행정 편의를 확대해 나가겠다"고 전했다.
asj7376@newspim.com