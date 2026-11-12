안성시, 베트남 라오까이성과 계절근로자 유치 협약…농촌 인력난 해소 기대

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 12일 베트남 라오까이성과 계절근로자 유치 협약을 체결했다.
- 양 기관은 근로자 선발·입국 지원과 근로환경·인권 보호 등에 협력하기로 했다.
- 시는 해외 협력망을 다변화해 농업 인력난 해소와 안정적 공급을 추진한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 베트남 라오까이성과 외국인 계절근로자 유치를 위한 업무협약을 체결했다.
12일 시에 따르면 이번 협약은 기존 계절근로자 송출국의 정세 변화와 일부 근로자의 무단이탈에 따른 송출 제한 가능성에 선제적으로 대응하고 해외 협력망을 다변화해 안정적인 농업인력 공급 체계를 구축하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 계절근로자 선발과 유치, 원활한 입국 지원, 근로환경 개선 및 인권 보호, 체류 기간 관리와 지원 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.
이에 라오까이성 관계자는 "지난해 7월 행정구역 개편으로 관할 범위가 확대되면서 계절근로사업에도 적극적으로 힘을 쏟고 있다"며 "이번 협약을 계기로 안성시와 긴밀한 협력관계를 구축하고 우수 인력 선발과 안정적인 지원을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
시는 앞서 캄보디아와 라오스 등 2개국 중앙부처를 비롯해 필리핀·베트남·몽골 등 3개국 11개 지방정부와 외국인 계절근로자 유치를 위한 협약을 체결하는 등 국제 협력 기반을 확대해 왔다.
시 관계자는 "이번 협약을 통해 해외 협력 기반을 더욱 넓히고 농업 인력을 안정적으로 확보할 수 있는 토대를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 국가와의 교류를 확대해 농가의 인력난 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.
시는 앞으로도 해외 중앙정부 및 지방정부와의 협력을 지속적으로 강화해 인력 유치 경로를 다변화하고 영농철 농촌 현장에 필요한 인력을 안정적으로 공급할 계획이다.
lsg0025@newspim.com