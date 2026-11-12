화성시, 착한가격업소 130곳 확대 지정…전년비 32.7% ↑

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 12일 착한가격업소를 130개소로 확대 지정했다
- 착한가격업소는 저렴한 가격과 우수한 위생 상태를 갖춘 업소다
- 시는 연말까지 지역화폐 결제 시 5% 추가 캐시백을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 착한가격업소를 130개소로 확대 지정했다고 12일 밝혔다.
이는 전년 대비 98개소에서 32.7% 늘어난 것으로 같은 기간 경기도내 타 시·군 평균 증가율(8.3%)보다 24.4% 높은 수치라는 게 시 관계자의 설명이다.
착한가격업소는 주변 상권보다 저렴한 가격으로 상품과 서비스를 제공하면서 위생과 청결 상태가 우수한 업소를 지방자치단체가 지정하는 제도다.
시 지역경제과에서는 신청 업소를 직접 방문해 가격 수준과 위생·청결 상태 등을 평가하고 지정 여부를 결정하며 지정 이후에도 정기 점검을 통해 운영 상태를 관리하고 있다.
착한가격업소에는 맞춤형 물품 지원, 표찰 제공, 시·행정안전부 누리집 홍보 등 다양한 지원이 이뤄진다. 특히 올해는 시민들이 체감할 수 있는 혜택이 강화됐다.
시는 지난 10월부터 연말까지(예산 소진 시 조기 종료) 착한가격업소에서 지역화폐로 결제하면 5% 추가 캐시백 혜택을 제공하고 있다.
시민들의 생활비 부담을 줄이는 동시에 착한가격업소 이용을 활성화해 지역 내 소비를 촉진하기 위한 조치다.
화성시 관계자는 "착한가격업소 130곳이라는 성과는 물가 상승 속에서도 합리적인 가격을 유지하려는 소상공인의 노력과 이를 뒷받침하는 시의 적극 지원 정책이 맞물린 결과"라며 "시민에게는 저렴한 가격으로 상품과 서비스를 이용할 기회를 제공하고 업소에는 가격 경쟁력을 알릴 수 있는 홍보 효과와 고객 유입 기회를 제공한 셈"이라고 전했다.
ssamdory75@newspim.com