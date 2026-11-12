안성시, 사회연대경제 공공판로 우수 지자체 선정…특교세 확보

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 12일 사회연대경제 공공판로 우수 지방정부로 선정됐다
- 안성시는 특별교부세 1억5000만 원을 확보했다
- 돌봄·먹거리 등 공공서비스 확장과 기업 협업이 높은 평가를 받았다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 사회연대경제기업의 판로 확대와 지역문제 해결을 연계해 추진한 정책에 대한 성과를 인정받아 행정안전부 주관 공모에서 우수 지방정부로 선정됐다.
12일 시에 따르면 행정안전부가 실시한 '2026년 사회연대경제 공공판로 지원 지방정부 우수사례' 공모에서 전국 우수 지방정부로 선정돼 특별교부세 1억5000만 원을 확보했다.
이번 공모는 사회연대경제기업의 안정적인 판로 확보와 지속가능한 성장을 지원하기 위해 지방정부의 우수 정책을 발굴하고 이를 전국으로 확산하기 위해 마련됐다.
앞서 행정안전부는 공공판로 추진 기반 조성, 공공서비스 제공, 우선구매 확대, 판로 지원, 정책 효과성과 확산 가능성 등을 종합 평가해 전국 기초지방정부 가운데 16개 지자체를 선정했다.
시는 '지역문제를 해결하는 안성맞춤형 공공판로'를 주제로 공모에 참여해 기존 물품 구매 중심의 공공구매 정책을 돌봄과 먹거리, 건강 등 시민 생활과 밀접한 공공서비스 영역으로 확장한 점에서 높은 평가를 받았다.
특히 개별 기업 제품 구매에 그치지 않고 여러 사회연대경제기업이 협업해 공공서비스를 제공하는 새로운 사업모델을 구축한 점이 주목받았다.
시는 이번 선정이 공공구매를 단순한 기업 지원 정책이 아닌 지역사회 문제 해결 수단으로 발전시킨 성과를 인정받은 결과라고 설명했다.
또한 기존 행정 수요와 공공예산을 사회연대경제기업의 역량과 연계해 새로운 공공서비스와 일자리를 창출하는 모델로서 다른 지자체에도 확산 가능성이 높다고 평가했다.
김보라 안성시장은 "이번 우수 지자체 선정은 안성시와 사회연대경제기업, 지역사회가 함께 협력해 이뤄낸 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 공공구매와 공공서비스 분야에서 사회연대경제기업의 참여 기회를 확대해 나가겠다"고 전했다.
시는 오는 12월 열리는 행정안전부 종합성과공유회에서 행정안전부 장관 표창을 받을 예정이다.
lsg0025@newspim.com