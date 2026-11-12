의정부시, 개발제한구역 불법 형질변경 집중 단속…2027년까지 2단계 시행

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 개발제한구역 내 농지 정비와 경작지 조성을 빙자한 불법 토지 형질변경 행위 근절에 나선다.

의정부시는 11월 중순부터 2027년 5월까지 개발제한구역 내 무단 절토·성토 행위에 대한 집중 단속을 실시한다고 12일 밝혔다.

의정부시청 전경. [사진=의정부시]

시에 따르면 이번 단속은 허가나 신고 없이 이뤄지는 불법 개발행위를 예방하고 현장 점검과 행정조치를 강화하기 위해 실시된다.

단속은 1·2단계로 나눠 진행된다. 1단계는 11월부터 12월까지이며 시는 이 기간 농지 정비와 경작지 조성을 명목으로 이뤄지는 불법 토지 형질변경 행위를 집중 점검한다. 농지 주변의 과도한 절토·성토와 무단 형질변경 여부가 주요 점검 대상이다.

2단계는 2027년 3월부터 5월까지다. 개발제한구역 내 불법 절토·성토 행위를 중심으로 취약지역과 상습 위반지역에 대한 현장 순찰을 강화할 예정이다. 위반 의심 사례가 발견되면 현장 확인을 거쳐 관련 법령에 따라 조치한다.

시는 이를 위해 7명으로 단속반을 편성하고 지역 내 개발제한구역 전반에 대한 점검에 나선다.

특히 농지 정비를 이유로 논·밭을 50cm 초과해 파거나 흙을 쌓는 행위, 허가 또는 신고 없이 이뤄지는 토지 형질변경 행위를 중점적으로 살필 방침이다.

불법 행위가 적발되면 관련 법령에 따라 원상복구 등 시정명령이 내려진다. 이를 이행하지 않을 경우 이행강제금 부과와 행정대집행 등 후속 조치가 이어질 수 있다. 위반 행위에 대해서는 수사기관 고발 등도 추진할 예정이다.

시는 주민을 대상으로 개발제한구역 내 토지 형질변경 관련 인허가 규정을 안내하고 불법 절토·성토가 의심되는 사례에 대한 신고와 제보도 접수할 계획이다.

시 관계자는 "개발제한구역 내 무분별한 토지 형질변경은 주변 환경과 토지 이용 질서를 훼손할 우려가 있다"며 "지속적인 현장 점검을 통해 불법 행위를 예방하고 위반 사항은 관련 법령에 따라 엄정하게 조치하겠다"고 말했다.

이어 "농지 정비나 경작지 조성에 나설 경우 사전에 관련 인허가 사항을 확인하고 불법 행위 예방에 협조해 달라"고 당부했다.

asj7376@newspim.com