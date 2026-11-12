평택시, 스마트 양봉 기술 현장 실증…인공지능 활용 확대

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 12일 AI로 꿀벌응애를 신속 검출하는 기술 실증을 실시했다
- 검출장치는 벌집을 30초 이내 분석해 응애 개체 수와 위치를 표시했다
- 시는 실증 결과를 토대로 장비를 보급해 과학적 양봉 관리체계를 구축할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 인공지능(AI) 기술을 활용해 양봉농가의 최대 피해 요인으로 꼽히는 꿀벌응애를 신속하게 검출하는 스마트 양봉기술 실증을 실시했다고 12일 밝혔다.
이번에 실증 중인 검출 장치는 벌집 판(소비)을 촬영한 영상을 인공지능이 분석해 꿀벌과 꿀벌응애를 자동으로 구분하고 응애의 개체 수와 위치를 표시하는 장치다.
앞서 시는 농촌진흥청이 추진하는 'AI 기반 꿀벌응애 검출 장치 현장 실증 연구' 대상지로 전국 3개 지역 가운데 하나로 선정돼 청북면에서 기술 실증을 진행하고 있다. 특히 검출장치는 벌집 판 1장을 30초 이내에 분석은 물론 개발 자료 기준 97.8%의 높은 정확도를 보이는 것으로 알려졌다.
또한 장비를 활용할 경우 벌통 150군 규모의 농가 기준 연간 약 1000만 원의 경영비 절감 효과도 기대된다. 이날 평가회에는 국립농업과학원과 강원대학교, 평택시 관계자, 양봉연구회 회원 등 28명이 참석해 장비 시연을 참관하고 현장 활용성과 농가 사용 편의성, 향후 개선 방향 등에 대한 의견을 공유했다.
시는 올해 실증 결과를 토대로 향후 시범사업을 추진해 지역 양봉농가에 해당 장비를 보급하기로 하고 이를 통해 응애 발생 정도를 보다 정확하게 파악하고 적기 방제를 유도하는 등 데이터 기반의 과학적 양봉 관리체계를 구축한다는 계획이다.
시 관계자는 "AI 기술을 활용한 정밀 진단으로 양봉농가의 노동력과 방제 비용을 줄이고 생산성을 높일 수 있을 것으로 기대된다"고 전했다.
krg0404@newspim.com