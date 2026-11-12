평택시, 골목상권 90분 무료주차 확대…공영주차장 요금 체계 개편

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 16일부터 공영주차장 요금 체계를 전면 개편한다
- 공영주차장 최초 90분 무료 대상이 28개소로 확대된다
- 급지별 요금을 차등 적용하고 다자녀 감면 대상을 경기도민으로 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 지역 소상공인 지원과 골목상권 활성화를 위해 공영주차장 요금 체계를 전면 개편한 내용을 담은 '평택시 주차장 설치 및 관리 조례' 개정안을 오는 16일부터 시행한다.
12일 시에 따르면 이번 개정안은 '평택형 주차 혁신 종합 계획'의 일환으로 주차 공간 확충과 스마트 기술 도입, 주차장 운영 개선 등을 통해 시민 편의를 높이고 지역 상권 방문을 유도하기 위해 마련됐다.
이에 따라 공영주차장을 이용할 경우 최초 90분 무료 주차 할 수 있으며 적용대상 공영주차장도 18개소에셔 10개가 추가돼 총 28개소에서 운영한다. 시는 이를 통해 주요 상권 방문객 증가와 지역경제 활성화 효과를 기대하고 있다.
특히 공영주차장 요금 체계도 지역 특성과 주차 수요를 반영한 급지별 차등 요금제로 전환된다. 1급지로 분류된 전통시장 및 상점가 인근 공영주차장 28개소는 최초 90분 무료 주차를 유지하지만 무료 시간 초과 시 요금을 현행보다 100원 인상한 10분당 400원으로 내야 한다.
또한 상업지역과 준주거지역에 위치한 2급지 공영주차장 10개소의 경우 기존 요금 체계가 유지돼 30분 이내 주차 시 800원 이후 10분당 300원의 요금이 적용된다.
반면 3급지인 기타 지역 공영주차장 11개소는 시민 부담 완화를 위해 30분 이내 기본요금은 기존보다 200원 낮은 600원으로 초과 요금은 10분당 200원으로 각각 조정됐다.
아울러 시민들의 부담을 고려해 1일 최대 주차요금 1만 원과 월 정기주차 요금은 현행 수준을 유지하고 다자녀가정 주차요금 50% 감면 대상을 기존 평택시민에서 경기도민 전체로 넓혀 외부 방문객 유입과 소비 활성화를 유도하기로 했다.
이에 대해 최원용 평택시장은 "이번 조례 개정은 단순한 주차요금 조정을 넘어 시민들이 골목상권과 지역 상점가를 더 자주 찾도록 하기 위한 필수적 대책"이라며 "소상공인에게 실질적인 도움이 되고 시민이 체감할 수 있는 합리적인 주차 행정을 펼치겠다"고 전했다.
krg0404@newspim.com