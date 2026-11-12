MMM메디컬센터 비대위 "대리운전업체 트리콜 회생신청 반대"

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관리비 납부에도 계약 분쟁·지원 미이행 주장

회생절차 수용 시 입주기관 권리 침해 경고

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 건물 전기요금이 두 달째 미납된 가운데 MMM메디컬센터 입주기관들과 기업회생을 신청한 부산대리운전업체 트리콜 간에 마찰이 심화되고 있다.

MMM메디컬센터 입주기관 비상대책위원회는 12일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "트리콜의 회생절차를 받아들이지 말아 달라"고 부산회생법원에 촉구했다.

트리콜은 지난달 20일 부산회생법원에 회생절차 개시를 신청했다. 법원은 사흘 뒤 채권자의 강제집행 등을 제한하는 포괄적 금지명령을 내렸다. 회생절차 개시 여부는 대표자 심문 등을 거쳐 결정될 예정이다.

MMM메디컬센터 입주기관 비산대책위원회가 12일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ㈜트리콜의 기업회생 신청과 관련해 입주기관들이 권리를 보장해 줄 것을 촉구하고 있다. 2026.11.12

비대위는 "입주기관들이 관리비를 납부했지만 건물 전기요금이 두 달째 밀렸고, 입점 당시 약속받은 지원도 이행되지 않았다"면서 "트리콜이 일부 입주기관을 상대로 명도 절차에 들어가면서 계약을 둘러싼 분쟁도 이어지고 있다"고 폭로했다.

비대위에 따르면 트리콜은 건립 과정에서 저축은행 8곳으로부터 약 301억 원의 시설자금을 연 8.5~8.8% 금리로 조달했다. 2024년에는 46억 원이 넘는 순손실을 냈고, 영업이익은 약 1억5000만 원인 반면 이자비용은 22억4000만 원에 달했다.

현금성 자산은 같은 해 초 약 24억 원에서 연말 9000만 원 수준으로 감소했고, 2024년 임대료 수입은 3195만 원에 그쳤다는 주장도 나왔다. 비대위는 "국세청 세무조사와 세금 추징이 이어진 상황에서 회사가 입주기관 유치와 지원 약속을 진행한 경위도 밝혀야 한다"고 요구했다.

대표이사 개인사업과 관련한 회사 자금 대여 내역도 쟁점으로 제기됐다. 비대위는 "감사보고서 주석을 근거로 2025년 말 기준 트리콜이 대표이사 개인사업체인 삼주빌딩에 빌려준 돈이 51억 원 남아 있다"며 자금 흐름 공개를 촉구했다.

임대료와 관리비 납부 계좌가 변경된 경위도 공개 대상에 포함됐다. 비대위는 "트리콜이 지난 9월 22일 기존 국민은행 계좌 대신 신협 계좌로 납부해 달라는 공문을 보냈다며 이후 납부금 사용 내역을 제시하라"고 압박했다.

그러면서 "트리콜에 건물 관리비와 계좌 변경 사유 공개, 입주기관과의 특약 이행, 특약 내용을 회생채권에 반영할 것을 요구한다"면서 "임대차계약과 임대보증금 반환을 보장하고, 51억 원의 대여금을 포함한 특수관계자 자금 거래와 회생 신청서의 자산·채무 목록도 채권자에게 공개해야 한다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com