도공 서울경기본부, 자립준비청년 겨울나기 지원 

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 서울경기본부가 12일 자립준비청년들에게 겨울나기 물품을 지원했다
- 자립준비청년 10명에게 1인당 30만원 상당 온누리상품권을 전달했다
- 상품권은 겨울철 패딩과 신발 구매에 사용되며 총 300만원 규모로 마련됐다
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[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 한국도로공사 서울경기본부(서울경기본부)는 12일 자립준비청년들의 따뜻한 겨울나기 물품을 전달했다고 밝혔다.
서울경기본부에 따르면 보호종료 후 홀로서기를 시작한 자립준비청년들이 따뜻하고 안정적으로 겨울을 보낼 수 있도록 나눔을 실천했다.
이날 자립준비청년 10명에게 1인당 30만원 상당의 겨울철 패딩과 신발을 구매할 수 있도록 모두 300만 원 상당의 온누리상품권을 전달했다.
자립준비청년은 보호종료 후 주거와 생계 등 일상생활을 스스로 책임져야 하며 사회관계망과 정서적 지지 기반도 부족한 경우가 많고 안정적인 사회 정착과 건강한 자립 기반 마련을 위해 지역사회의 관심과 실질적인 지원이 필요한 상황이다.
한국도로공사 서울경기본부 관계자는 "이번 나눔이 자립준비청년들이 추운 겨울을 따뜻하게 보내고 새로운 출발을 이어가는데 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 도움이 필요한 이웃에게 온기를 전하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
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