남해군 관광협의회, 11월 이순신 역사체험 추천…"수군 밥상 맛본다"

AI 핵심 요약beta
- 남해군 관광협의회가 12일 11월 관광 주제를 선정했다.
- 이순신캠퍼스에서 조선 수군 신호 체계와 신호연 만들기를 체험한다.
- 이락사 일대에서 노량해전 유적과 이순신 밥상을 함께 살펴본다.
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참여형 관광 역사 체험 강화
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 노량의 파도 속에서 끝까지 나라를 지킨 이순신 장군의 마지막 항해가 되살아난다.
경남 남해군 관광협의회는 월간 관광 프로젝트인 '이달의 남해' 11월 주제로 '충혼 탐사여행'과 '이순신 밥상'을 선정했다고 12일 밝혔다.
여행객은 이순신 바다공원 내 이순신캠퍼스 체험관에서 조선 수군이 전장에서 활용한 신호 체계를 살펴보고 신호연을 직접 만들 수 있다. 연과 신호를 통해 작전 명령을 전달했던 방식을 배우는 프로그램이다.
단체 방문객은 사전 예약을 통해 '이순신 밥상 체험'에도 참여할 수 있다. 당시 수군의 식사를 재현한 음식으로 전투와 군영 생활을 음식 문화와 함께 살펴보는 내용이다.
이락사 일대에서는 노량해전과 이순신 장군의 마지막 전투를 되짚으며 관련 유적을 둘러볼 수 있다. 이순신순국공원과 관음포 이충무공 전몰유허는 장군이 전사한 장소와 관련된 역사 공간으로 활용되고 있다.
협의회는 11월 남해 여행을 역사 유적 관람에 그치지 않고 만들기와 음식 체험을 결합한 참여형 관광으로 구성했다.
m25322532@newspim.com