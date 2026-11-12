화성시, 서부권 소아·청소년 의료 접근성 높일 '봉담어린이병원' 첫 삽

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 11일 봉담어린이병원 건립사업 착공식을 열었다
- 봉담어린이병원은 50병상 규모로 2028년 7월 개원할 계획이다
- 개원 후 달빛어린이병원 지정으로 야간진료도 추진할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시 서부권의 소아·청소년 의료 접근성을 높일 '봉담어린이병원' 건립이 첫 삽을 떴다.
화성특례시는 민선8기 공약사업으로 추진해 온 봉담어린이병원 건립사업이 지난 11일 효행구 봉담읍 상리 687-3번지 건립 부지에서 착공식을 갖고 본격적인 공사에 돌입했다고 12일 밝혔다.
의료법인 삼송의료재단이 개설을 추진하는 봉담어린이병원은 지하 3층~지상 10층 규모로 지어지는 전체 건축물 중 지상 8~10층에 들어선다.
연면적 약 2640㎡에 50병상 규모로 조성될 예정이다. 앞서 이 사업은 2025년 9월 시 의료기관 개설위원회 사전심의 통과와 올해 2월 건축허가를 거쳐 지난 10월 29일 착공신고가 수리됐다.
시는 2027년 12월 의료시설 준공 후 내부 공사와 의료기관 개설허가 절차를 밟아 오는 2028년 7월 정식 개원할 계획이다. 병원이 문을 열면 소아·청소년 의료기관이 부족했던 화성 서부권의 지역 간 의료격차 해소에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.
아울러 개원 이후 '달빛어린이병원' 지정도 추진해 야간과 휴일 소아진료 여건 개선에도 힘을 보탤 전망이다.
정명근 화성특례시장은 "봉담어린이병원 착공을 통해 화성 서부권의 소아의료 접근성이 한층 개선될 것"이라며 "앞으로도 아이들이 거주 지역에 관계없이 필요한 의료서비스를 받을 수 있도록 소아·청소년 의료 인프라 확충과 행정적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com