김효숙 세종시의원 "미래산업 특화 직업교육 체계 필요"

"특성화고 2곳·마이스터고 0곳"…학생 진로 선택권 확대 촉구

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 미래산업을 이끌 인재 양성을 위한 직업교육 기반 확충과 학생들의 진로 선택권 확대 필요성이 제기됐다. 특성화고가 2곳에 불과하고 마이스터고는 한 곳도 없는 만큼 미래산업에 특화된 직업교육 체계를 마련해야 한다는 것이다.

김효숙 세종시의원은 12일 열린 제110회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 세종시 직업교육 기반의 한계를 지적하고 미래산업 인재 양성을 위한 특성화고·마이스터고 확충을 제안했다.

김효숙 세종시의원이 12일 열린 제110회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 미래산업 인재 양성을 위한 직업교육 기반 강화를 촉구했다. [사진=세종시의회] 2026.11.12 vincent977@newspim.com

김 의원에 따르면 세종시에는 부강면 세종미래고와 금남면 세종장영실고 등 특성화고 2곳이 운영되고 있으며, 마이스터고는 없다. 2025년 교육통계연보 기준 전국 직업교육 특성화고는 458개교, 마이스터고는 56개교다. 인근 대전은 직업계고 12개교, 충북 25개교, 충남 33개교와 비교해도 세종의 직업교육 기반은 상대적으로 제한적이다.

세종시 특성화고의 전공 분야가 일부 계열에 편중된 점도 문제로 짚었다.

김 의원은 "재학생의 68.8%가 가사·실업계열에 집중된 반면 공업계열은 31.2%로 전국 평균인 44.3%보다 낮았다"며 "중학교 졸업생의 특성화고 진학률도 4.60%로 전국 평균 14.04%의 3분의 1 수준에 그쳤다"고 설명했다.

그러면서 "2026년 세종지역 인력양성기본계획 조사에서 직업계고 학생의 절반이 인공지능 교육에 관심을 보였고 70.7%는 직업교육훈련이 필요하다고 응답했다"며 미래기술 분야 직업교육 확대 필요성을 제기했다.

김 의원은 학생과 기업의 수요를 파악해 미래산업에 특화된 마이스터고 신설을 적극 검토해야 한다고 제안했다. 특히 스마트시티 국가시범도시인 합강동 5-1생활권과 세종테크밸리, 공동캠퍼스의 산업·연구 기반을 연계해 실무 중심의 교육환경을 조성할 필요가 있다는 주장이다.

기존 특성화고의 교육과정을 점검하고 첨단기술 교육과 실습을 위한 공동실습캠퍼스 설치도 제안했다. 이를 위해 시와 교육청, 행정중심복합도시건설청이 학교 신설과 실습시설 확충을 위한 구체적인 실행계획을 마련해야 한다는 것이다.

김 의원은 "미래도시의 진정한 경쟁력은 첨단시설이 아니라 미래를 이끌 인재에 있다"며 "학생들이 배우고 싶은 분야를 지역에서 배우고 자신의 가능성을 펼칠 수 있도록 미래산업에 특화된 특성화고 또는 마이스터고 설립에 적극 나서야 한다"고 강조했다.

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