광명시 다세대주택서 화재...거주자 3명 부상·주민 22명 대피

AI 핵심 요약beta
- 소방당국은 11일 광명시 다세대주택 화재를 진압했다
- 화재로 거주자 3명이 2도 화상을 입고 병원으로 이송됐다
- 주민 22명은 대피했으며 경찰과 소방당국은 원인을 조사하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 지난 11일 저녁 경기 광명시의 한 다세대주택에서 불이 나 거주자 3명이 중상을 입고 주민 20여 명이 긴급 대피하는 사고가 발생했다.
12일 소방당국 등에 따르면 전날 오후 11시 7분께 광명시 광명동 일대 지상 4층, 지하 1층 규모(연면적 718.62㎡) 철근콘크리트조 주택 2층에서 불이 났다는 외부인의 119 신고가 접수됐다.
신고를 받은 소방 당국은 인력 83명과 장비 35대를 현장에 긴급 투입했다. 오후 11시 12분께 현장에 도착한 소방대원들은 진화 및 인명 구조 작업을 벌여 신고 접수 25분 만인 오후 11시 32분께 불을 완전히 껐다.
이 불로 2층 거주자인 50대 남성과 50대 여성, 20대 남성 등 3명이 전신 및 팔·다리 등에 2도 화상을 입는 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 건물 내 다른 주민 22명은 스스로 대피해 추가 인명피해는 발생하지 않았다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있다.
1141world@newspim.com