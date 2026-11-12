과천시·국토부 '제1회 대한민국 조경박람회' 13~14일 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 12일 국토부와 13~14일 조경박람회를 개최한다고 밝혔다
- 박람회에는 조경 우수 사례와 신기술을 소개하는 전시부스 45개가 운영된다
- 목공·꽃바구니 만들기 등 시민과 가족을 위한 체험 프로그램이 마련된다
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신기술 소개 45개 전시부스...시민 참여형 체험 부스 운영
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 국토교통부와 공동으로 오는 13일부터 14일까지 이틀간 과천시민광장 일대에서 '제1회 대한민국 조경박람회'를 개최한다고 12일 밝혔다.
'경계를 넘어, 회복 탄력적 미래로'를 슬로건으로 내건 이번 박람회는 조경의 공공적 가치를 알리고 조경산업의 미래 방향을 공유하기 위해 마련됐으며 (재)환경조경발전재단이 주관한다.
행사장에는 국내 조경 우수 사례와 신기술을 한눈에 볼 수 있는 45개 안팎의 전시부스가 조성된다. 민간·공공 분야 전시관과 스타트업·일반기업 홍보관, 협회·단체 홍보관이 운영되며 과천시 특별관에서는 지역 특화 조경 사업을 선보인다.
관내 기업관에는 수수가든, 대신원예주식회사, 우리화훼, 선화농원, ㈜예송종합조경, 영풍원예철물건재, 한국사이버원예대학 등 7개 기관·업체가 참여해 역량을 알린다.
시민과 가족 단위 관람객을 위한 다채로운 체험 프로그램도 풍성하다. 현장에서는 목공 체험, 꽃바구니 만들기, 아로마 향수 만들기를 비롯해 페이스 페인팅, 네컷 사진관, 돌림판 이벤트 등이 진행될 예정이다.
행사 첫날인 13일에는 과천시민회관 소극장에서 공식 개막식과 함께 '제16회 대한민국 조경대상' 시상식이 열린다.
홍지선 국토교통부 장관은 "이번 박람회는 조경이 도시의 회복력을 높이고 국민의 일상을 풍요롭게 하는 공공의 자산임을 확인하는 자리"라며 "조경산업의 경쟁력을 높이고 국민이 일상에서 조경의 가치를 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
신계용 과천시장은 "제1회 대한민국 조경박람회를 과천에서 개최하게 되어 매우 뜻깊다"며 "시민과 관람객 모두가 조경의 가치를 가까이에서 느끼는 즐거운 시간이 되기를 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com