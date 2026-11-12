김해 '가야뜰쌀', 경남 우수 브랜드 선정…품질 관리·계약재배 성과

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 12일 가야뜰쌀이 경남 우수 브랜드 쌀 우수상을 받았다고 밝혔다.
- 가야뜰쌀은 영호진미 단일품종으로 생산되며 12개 농협이 품질을 관리했다.
- 김해시는 쌀 생산 기반을 정비하고 온라인·직거래 판로 확대를 추진했다.
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농가 협력 생산 기반 및 판로 확대
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해 대표 쌀 브랜드 가야뜰쌀이 경남을 대표하는 우수 브랜드로 다시 한 번 이름을 올렸다.
김해시는 가야뜰쌀이 전날 창원컨벤션센터에서 열린 제31회 농업인의 날 행사에서 2026년 경남 우수 브랜드 쌀 우수상을 받았다고 12일 밝혔다.
경남도는 쌀의 외관 품질과 품종 혼입률, 밥맛, 계약재배 현황, 판매 실적 등을 종합해 우수 브랜드를 선정한다. 올해 평가에서는 진주시의 진주드림 참햇쌀 영호진미가 대상을, 거창군의 밥맛이 거창합니다가 최우수상을 받았다. 김해 가야뜰쌀을 포함해 3개 브랜드가 우수상에 이름을 올렸다.
가야뜰쌀은 영호진미 단일품종으로 생산한다. 김해지역 12개 농협이 출자한 김해시농협공동사업법인이 지역 농가와 계약재배를 하고, 벼 생산부터 도정까지 품질을 관리한다.
시는 벼 건조·저장시설을 확충하고 미곡종합처리장 시설을 개선하는 등 쌀 생산 기반을 정비하고 있다. 온라인 판매와 직거래를 통한 판로 확대도 추진 중이다.
수상 브랜드는 경남도가 주관하는 쌀 소비촉진 행사에서 우수 제품으로 소개된다. 포장재 제작비와 양정시설 지원 등 도 자체 보조사업에서도 우선 지원 대상이 된다.
news2349@newspim.com