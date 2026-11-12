연천군, 제12회 미래유물전 'STOP THE WAR' 특별전시 개막

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 11일 한국전쟁과 참전용사 희생을 조명하는 전시를 개막했다
- 전시는 전쟁의 상처와 기억을 통해 평화의 가치를 되새기도록 구성됐다
- 전시는 20일까지 연천문화원 향토사박물관에서 무료로 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천에서 한국전쟁의 역사와 참전용사들의 희생을 조명하는 특별 전시가 열린다.
연천군은 지난 11일 연천군 관계자와 경기도 31개 시·군 문화원장 등이 참석한 가운데 연천문화원 향토사박물관에서 경기도문화원연합회가 주최하고 연천문화원이 주관하는 제12회 미래유물전 '2026 미래유물전 in 연천, STOP THE WAR' 개막식을 개최했다고 12일 밝혔다.
이번 전시는 낯선 땅에서 자유와 평화를 지키기 위해 희생한 유엔군 참전용사들과 전쟁의 참혹한 현실을 견뎌낸 이들의 삶을 기억하기 위해 마련됐다.
전시는 전쟁의 역사를 단순히 전달하는 데 그치지 않고 전쟁이 남긴 상처와 기억을 마주하며 평화의 가치를 되새길 수 있도록 구성했으며 '죽음의 들판', '전쟁의 기억', '저편의 빛', '평화메시지' 등 4개 공간으로 구성됐다.
로비에 마련된 '죽음의 들판'에서는 전쟁터의 임시 묘역을 재현했다. 철모와 소총, 군번줄 등을 배치해 이름 없이 스러져간 군인들의 삶과 희생을 관람객이 체감할 수 있도록 했다.
연천군은 관람객들이 전쟁의 공포와 상실에서 출발해 기억과 성찰을 거쳐 평화의 메시지에 이르는 전시 동선을 따라가며 과거의 전쟁을 기억하고 오늘날 지켜야 할 평화의 의미를 되새길 수 있다고 설명했다.
연천문화원 관계자는 "이번 전시가 전쟁을 경험하지 못한 세대에게는 역사를 이해하고 평화의 소중함을 생각하는 기회가 되길 바란다"며 "전쟁의 아픔을 기억하는 세대에게는 희생과 헌신의 의미를 되새기는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
이어 "앞으로도 지역의 역사와 문화유산을 바탕으로 과거의 기억을 미래 세대와 공유하고 평화의 가치를 확산하는 문화사업을 지속적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.
한편 제12회 미래유물전 '2026 미래유물전 in 연천, STOP THE WAR'는 오는 20일까지 연천문화원 향토사박물관에서 열리며 전시 기간 누구나 무료로 관람할 수 있다.
asj7376@newspim.com