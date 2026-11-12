연천군, '2029 세계 구석기 엑스포' 전담 조직 출범

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 12일 2029 연천 세계 구석기 엑스포 추진단 출정식을 개최했다.
- 추진단은 기획홍보팀과 축제추진팀으로 구성돼 행사 준비와 콘텐츠 개발을 맡는다.
- 연천군은 관계 기관과 협의해 조직위원회를 출범시키고 단계별 실행계획을 수립할 방침이다.
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군이 '2029 연천 세계 구석기 엑스포'의 성공적인 개최를 위한 전담 조직을 출범시키고 국제행사 준비에 본격 착수했다.
연천군은 12일 연천전곡리유적 방문자센터에서 김덕현 연천군수와 간부 공무원, 구석기엑스포추진단원 등이 참석한 가운데 '구석기엑스포추진단 출정식'을 개최했다고 밝혔다.
연천군에 따르면 구석기엑스포추진단은 지난달 26일 단행된 연천군 조직개편에 따라 신설됐다. 홍영화 추진단장을 중심으로 기획홍보팀과 축제추진팀 등 2개 팀으로 구성됐으며 엑스포 조직위원회 구성과 기본계획 구체화, 행사 콘텐츠 개발, 군민 참여 확대 등을 담당한다.
이날 출정식은 홍영화 추진단장의 부서 소개와 결의문 낭독을 시작으로 출정 선언, 군수 격려사, 케이크 커팅식, 기념사진 촬영 순으로 진행됐다.
추진단은 결의문을 통해 전곡리유적의 세계사적 가치를 알리고 관람객 안전을 최우선으로 한 행사 운영에 힘쓰기로 했다. 아울러 군민이 함께하는 화합의 장을 마련하고 지역 상권과 연계한 지역경제 및 문화관광 활성화에도 기여하겠다는 뜻을 밝혔다.
김덕현 군수는 격려사에서 "추진단의 출범은 33년간 이어온 구석기 축제를 세계인이 함께하는 국제행사로 도약시키는 첫걸음"이라며 "구석기 문화의 세계적 가치를 조명하고 도전을 멈추지 않았던 구석기인들의 정신과 지혜가 미래 문명에 전달될 수 있도록 철저히 준비해 달라"고 말했다.
연천군은 앞으로 경기도와 경기관광공사 등 관계 기관과 협의를 거쳐 '2029 연천 세계 구석기 엑스포 조직위원회'를 출범시킬 계획이다. 또한 연차별 실행계획을 수립해 엑스포의 행정적·내용적 기반을 단계적으로 마련할 방침이다.
asj7376@newspim.com