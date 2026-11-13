[현장톡] '옆에서 숨만 쉬어도 좋아' 안동구 "이루지 못한 래퍼의 꿈, 연기로 다시 도전했죠"

이완 역 맡아 랩 가사 작업 참여…"한 풀듯이 랩 장면 촬영"

김향기와 호흡에 "많이 의지해", 청춘의 고민과 희망 전해

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "실제로 이루지 못한 꿈을 연기하면서 다시 한번 도전할 수 있는 기회라고 생각했어요."

배우 안동구는 지난 11일 서울 삼청동의 한 카페에서 진행된 영화 '옆에서 숨만 쉬어도 좋아' 인터뷰에서 래퍼 지망생 이완을 연기한 소감을 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 안동구 [사진=오프너필름/명필름] 2026.11.12 taeyi427@newspim.com

오는 18일 개봉하는 '옆에서 숨만 쉬어도 좋아'는 사랑과 꿈을 지키려는 청춘들이 전세사기와 주거 불안이라는 현실적인 문제에 맞닥뜨리면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 안동구는 음악을 향한 꿈을 놓지 않으려는 이완 역을 맡아 김향기와 호흡을 맞췄다.

안동구는 "긴장되면서도 관객들이 어떻게 봐주실지 기대된다"며 "이렇게 긴 시간 스크린에 나오는 것이 처음이라 감회가 남다르다"고 개봉 소감을 밝혔다.

영화는 촬영을 마친 지 약 3년 만에 관객들과 만나게 됐다. 그는 "3년 전에 촬영했지만 지금도 청춘들이 현실에서 마주하는 문제들은 크게 달라지지 않았다고 생각한다"며 "관객들이 인물들에게 공감하고 현실의 벽을 어떻게 헤쳐 나갈 수 있을지 함께 생각하며 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다.

안동구가 이완이라는 인물에 공감한 데에는 과거 자신의 경험도 영향을 미쳤다. 극 중 이완처럼 그 역시 한때 래퍼를 꿈꿨다. "래퍼를 꿈꿨던 경험이 이완을 이해하는 데 많은 도움이 됐다. 시나리오를 선택할 때도 마음에 들었던 부분 중 하나였다"며 "이루지 못한 꿈을 연기로 다시 도전할 수 있다는 생각에 한을 풀듯이 랩 장면을 촬영했다"고 밝혔다.

랩 가사 작업에도 직접 참여했다. 안동구는 감독과 상의하며 이완의 입장에서 일기를 쓰고 시를 적거나 가사 초안을 만드는 등 다양한 시도를 했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 안동구 [사진=오프너필름/명필름]2026.11.12 taeyi427@newspim.com

안동구는 "이완의 입장에서 일기도 써보고 시처럼 써보기도 했다. 가사 초안도 작성했는데 실제 노래에 많은 부분이 반영됐다"며 "라임을 만드는 과정에서는 활동 중인 래퍼들의 도움도 받았다. 개인적으로 뿌듯했고 행복한 마음으로 랩 장면을 소화했다"고 말했다.

실제 래퍼인 홍시영(기리보이)과 함께한 경험도 도움이 됐다. 다만 직접 랩에 관한 조언을 구하기보다는 촬영 현장에서 그의 모습을 관찰했다고 했다.

안동구는 "이완은 전문 래퍼가 아닌 지망생이기 때문에 화려한 기술보다 진정성 있는 이야기가 중요하다고 생각했다"며 "홍시영 형은 현장에서 배우로 함께하고 있었기 때문에 랩에 관해 직접 물어보는 것은 조심스러웠다. 대신 촬영하지 않을 때 형의 모습과 분위기를 많이 관찰했다"고 설명했다.

랩 장면에 자신의 경험을 녹여냈다면, 이완의 감정을 표현하는 데 가장 중요하게 생각한 것은 '순수함'이었다.

그는 "전세사기라는 큰 문제를 두 사람의 의지로 이겨내려는 모습이 대단하게 느껴졌다. 나라면 그렇게 할 수 있을까 생각했을 때 쉽지 않을 것 같았다"며 "그렇게 나아갈 수 있는 힘의 원천이 무엇일지 고민했고, 결국 순수함이라고 생각했다"고 말했다.

이어 "대구의 시골에서 개구리를 잡으며 뛰어놀던 때를 떠올렸다"며 "좋은 것을 봤을 때 마냥 기뻤던 감정이 어떤 것이었는지 생각하면서 제가 가진 순수함을 찾아보려고 노력했다"고 덧붙였다.

이완과 자신의 닮은 점에 대해서는 약 40%라고 답했다. 안동구는 "어릴 때 굉장히 소심했는데 이완의 모습을 보면서 제 옛날 모습이 떠올랐다"며 "래퍼를 꿈꿨다는 점도 비슷하다. 반면 이완은 저보다 훨씬 긍정적인 인물인 것 같다"고 설명했다.

안동구는 이완이 어려운 상황에서도 앞으로 나아갈 수 있었던 데에는 연인 화란의 존재도 컸다고 봤다. 화란 역을 맡은 김향기와의 호흡 역시 이완을 표현하는 데 중요한 역할을 했다.

그는 "김향기 배우는 동생이자 학교 후배이지만 연기로는 대선배다. 이번 작품을 선택하는 데 김향기 배우의 존재가 큰 부분을 차지했다"며 "현장에서 향기 씨의 눈과 표정을 보고 목소리를 들으면서 자연스럽게 반응했다. 덕분에 처음 해보는 말투와 몸짓도 나왔다"고 밝혔다.

이어 "향기 씨가 담대하고 묵직하게 자기 자리를 지키면서 보여주는 집중력이 정말 멋있었다"며 "옆에서 그런 모습을 보며 많이 배웠다"고 덧붙였다.

두 사람이 연기한 이완과 화란의 관계에 대해서는 "서로에게 힘을 실어주고 꿈을 응원하는 관계"라고 설명했다. 그는 "말은 쉽지만 실제로는 어려운 일"이라며 "건강한 연애는 서로를 챙기면서도 자기 자신을 돌볼 줄 아는 관계라고 생각한다"고 말했다.

영화 속 이완과 화란이 사랑과 꿈 사이에서 현실적인 문제를 마주하듯, 안동구 역시 배우를 꿈꾸던 시절 미래에 대한 고민을 겪었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 안동구 [사진=오프너필름/명필름] 2026.11.12 taeyi427@newspim.com

안동구는 "경제적인 이유로 아르바이트나 다른 일을 하면서 정작 연기할 시간이 없을 때는 심적으로 힘들었다"며 "그래도 좋아하는 일 가까이에 있으려고 노력했다. 단편영화는 물론 고등학교 UCC 촬영에도 참여했고, 연기할 수 있는 곳이라면 어디든 가려고 했다"고 회상했다.

이어 "힘든 시간을 보내면서도 연기를 계속할 것이라는 믿음은 의심한 적이 없다"며 "나는 계속 연기할 사람이니까 가만히 있으면 안 된다는 생각에 공개 오디션도 찾아다녔다"고 덧붙였다.

이런 경험을 바탕으로 꿈을 향해 나아가는 청춘들에게도 자신의 생각을 전했다. 그는 "무조건 하고 싶은 일을 하라고 책임 없는 말을 할 수는 없다"면서도 "꿈을 계속 품고 있다가 나중에 후회하기보다는 도전할 수 있을 때 해봤으면 좋겠다"고 말했다.

앞으로는 악역과 장르물에도 도전하고 싶다는 바람을 드러냈다. 안동구는 "아직 악역을 해본 적이 없어 도전하고 싶다. 멜로든 어떤 장르든 인물을 다채롭게 표현할 수 있다면 모두 해보고 싶다"고 밝혔다.

특히 영화 '바스터즈: 거친 녀석들'에서 크리스토프 왈츠가 연기한 한스 란다를 인상 깊게 봤다고 했다. 그는 "친절하게 웃으면서 상대를 압박하는 연기가 색다르게 느껴졌다"며 "악역을 저렇게 연기할 수도 있구나 싶어 그런 역할에도 도전해 보고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다.

안동구는 "제가 드라마나 영화를 보면서 위안을 많이 얻는 만큼 저도 누군가에게 위안을 주는 데 일조하고 싶다"며 "제 이름을 들었을 때 '이 배우가 나오네, 재미있겠다'고 생각해 주시면 좋겠다"고 전했다.

끝으로 "우리 영화의 강점은 귀여움이라고 생각한다. 집도 인물들도 귀엽고 두 사람이 처한 상황은 참담하지만 그 안에도 귀여움이 있다"며 "관객들이 그런 귀여움을 많이 느끼고 가셨으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "청춘을 기다리는 사람도 있고 지금 청춘을 보내는 사람도 있고 청춘을 기억하는 사람도 있다"며 "영화를 보고 자신의 청춘은 어땠는지, 지금은 어떤지 한 번쯤 생각해 보는 시간이 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

taeyi427@newspim.com