구리시, 오는 25일까지 '2026년 정책 제안 공모전' 실시

AI 핵심 요약beta
- 구리시는 12일 시민 정책 아이디어 공모전을 25일까지 개최한다고 밝혔다
- 시민 누구나 생활 불편 개선과 편익 증진 정책을 1건씩 제안할 수 있다
- 우수 제안에는 최대 200만원의 시상금과 구리시장 표창을 수여한다
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 오는 25일까지 14일간 시민의 창의적인 정책 아이디어를 발굴해 시정에 반영하기 위한 '2026년 제2회 구리시 정책 제안 공모전'을 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 공모전은 구리시정 전반에 관한 생활 밀착형 정책 아이디어에 대해 일상 속 불편을 개선하거나 시민 편익을 높일 수 있는 제안이면 누구나 자유롭게 응모할 수 있다.
참여를 희망하는 시민은 제안서를 작성해 국민생각함 누리집, 전자우편, 방문 또는 우편으로 제출하면 되며 제출 건수는 1인당 1건으로 제한된다.
방문 접수는 마감일인 25일 오후 6시까지 구리시청 본관 3층 총무과 시민소통팀에서 진행된다. 우편 접수는 마감일 소인분까지 인정된다. 전자우편 주소와 제출 서식 등 자세한 사항은 구리시 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.
접수된 제안은 관련 부서의 실무 검토와 구리시 제안심사위원회 심사를 거쳐 우수 제안으로 선정된다. 심사 결과는 12월 중 구리시 누리집에 게시되며, 입선자에게는 개별 통지할 예정이다.
시상금은 창안 등급에 따라 ▲금상 200만 원▲은상 100만 원▲동상 50만 원▲장려상 30만 원▲노력상 10만 원이다. 각 등급별로 1명씩 선정하며 수상자에게는 구리시장 표창도 함께 수여한다.
신동화 구리시장은 "이번 공모전은 참신한 아이디어를 정책으로 발전시켜 시정에 반영하는 기회"라며 "시민 여러분의 일상에서 출발한 작은 아이디어가 구리시의 변화를 이끄는 정책으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.
asj7376@newspim.com