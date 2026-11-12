경남도, 경남앵커센터장에 좌용주 교수 임명…조직 운영 혁신

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센터장 직위 격상 및 외부 전문가 영입

대학 혁신과 지역 산업 발전 연결 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 경남앵커센터 외부 전문가 영입을 계기로 독립성과 전문성 강화에 나섰다.

경남도는 12일 좌용주 경상국립대 명예교수를 신임 경남앵커센터장으로 임명했다고 밝혔다. 최만림 혁신성장부지사는 이날 도청에서 좌 센터장에게 임명장을 전달했다.

최만림 경남도 혁신성장부지사(왼쪽)가 12일 도청에서 좌용주 신임 센터장에게 임명장을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=경남도] 2026.11.12

임기는 11월 12일부터 2028년 11월 11일까지 2년이다. 좌 센터장은 센터 조직 운영과 사업 관리 전반을 맡는다.

좌 센터장은 1992년부터 30여 년간 경상국립대 교수로 재직했다. 울산·경남 지역혁신플랫폼(RIS) 대학교육혁신본부장과 총괄운영부센터장을 역임하며 지역 대학 혁신 사업을 이끌었다.

도는 센터장 직위를 격상하고 외부 전문가를 선임해 경남앵커센터의 전문성과 독립성을 강화한다는 방침이다. 앞서 센터는 도 공무원 파견을 중심으로 운영됐다.

경남앵커센터는 도내 대학별 앵커사업의 추진과 예산 집행, 성과 관리를 지원하는 전담기관이다. 대학별 사업 실적을 점검하고 대학·기업·연구기관 간 협력을 조정하는 역할도 맡는다.

좌 센터장은 "대학과 기업, 지역 간 협력 체계를 강화하고 청년 취·창업과 산학협력 분야에서 구체적인 성과를 내겠다"면서 "대학의 혁신 역량을 지역산업 발전과 인재 양성으로 연결하는 데도 주력하겠다"고 말했다.

경남앵커센터의 외부 전문가 영입은 지역 대학 지원사업의 집행과 성과 관리 기능을 분리·전문화하려는 조치로 풀이된다.

news2349@newspim.com