의정부시, 중국 단둥시와 교류협력 강화

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자매결연 30주년 기념 MOU 체결

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 중국 랴오닝성 단둥시와 자매결연 30주년을 맞아 교류협력 강화에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고 행정 분야를 넘어 경제·체육·문화 등 다양한 분야로 협력을 확대한다고 12일 밝혔다.

김원기 의정부시장이 지난 11일 중국 단둥시에서 장단 단둥시장과 교류협력 강화 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.[사진=의정부시]

시에 따르면 이번 협약을 계기로 시민과 민간단체, 기업 등이 직접 참여하는 교류사업을 발굴하기로 했다.

지난 11일 열린 양 도시 시장 간 면담에서는 행정 분야에 국한된 기존 협력 관계를 경제·체육·문화 등 민간 교류로 확대하는 방안이 논의됐다.

대표단은 치약과 화장품, 방역·위생용품 등을 생산하는 바이오기업 신시대 바이오의약기술 유한회사를 방문해 생산시설과 기업 운영 현황을 살펴보고 협력 방안을 논의했다.

김원기 의정부시장이 11월 11일 중국 단둥시의 바이오기업 '신시대 바이오의약기술 유한회사'를 방문해 입주의향서를 전달받고 해당 기업 대표와 기념촬영을 하고 있다.[사진=의정부시]

이 과정에서 해당 기업으로부터 의정부시 경제자유구역 입주 의향서를 확보했다.

의정부시는 이번 방문을 계기로 단둥시와의 우호 관계를 기업과 산업 분야로 확대하고 양 도시 기업 간 교류와 투자 협력을 활성화할 계획이다.

체육 분야에서도 청소년과 시민이 참여하는 교류사업 추진에 나선다. 대표단은 단둥시 체육학교를 방문해 체육 인재 육성 체계와 훈련 환경을 확인하고 청소년 선수단 교류와 친선경기 등 협력사업의 추진 가능성을 논의할 예정이다.

김원기 의정부시장과 의정부시 대표단, 단둥시 관계자들이 지난 11일 자매결연 30주년 기념식에서 기념촬영을 하고 있다.[사진=의정부시]

단둥시는 북한과 국경을 맞댄 중국의 주요 접경도시이자 북·중 교류의 거점으로 꼽힌다.

의정부시는 최근 북·중 간 인적·물적 교류 확대와 신압록강대교 개통 등으로 단둥시의 정치·외교·경제적 중요성이 커지고 있는 만큼 장기적인 관점에서 양 도시 간 협력 범위를 넓혀 나갈 방침이다.

김원기 시장은 "단둥시는 북한과 접한 중국의 주요 교류 거점으로 한반도 정세와 북·중 관계에서도 중요한 위치를 차지하는 도시"라며 "단둥시와 30년간 우호 관계를 이어오고 60명 이상의 공무원 교환연수를 통해 협력 기반을 쌓아온 것은 매우 뜻깊은 성과"라고 밝혔다.

이어 "자매결연 30주년을 새로운 출발점으로 삼아 그동안 축적한 신뢰와 인적 네트워크를 바탕으로 행정뿐 아니라 경제·체육·문화 등 다양한 분야에서 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 교류협력을 확대하겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com