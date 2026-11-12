부산시 '부산종합민속예술제' 15일 개최…전통문화·현대적 감각 조화

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 15일 부산시민공원에서 전통문화 축제를 개최한다
- 어린이 과거시험과 부산농악 등 전통공연이 펼쳐진다
- 전통공예 제작과 떡메치기 등 체험 프로그램도 운영된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시민 참여로 문화유산 가치 증대 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민공원에서 어린이 과거시험부터 전통 줄타기까지 오감으로 즐기는 이색 전통문화 축제가 열린다.
부산시는 오는 15일 오전 10시 30분 부산시민공원 하야리아 잔디광장에서 '2026 부산종합민속예술제'를 개최한다고 12일 밝혔다.
올해로 6회째를 맞는 행사는 '넘실넘실, 부산의 전통과 흥이 넘실대다!'를 주제로 진행된다. 당초 지난달 24일부터 25일까지 열릴 예정이었으나 우천 등 기상 악화로 일정이 연기됐다.
행사는 공연 중심의 풍류마당과 전통기술 체험을 마련한 솜씨마당, 시민 참여 프로그램으로 구성한 잔치마당, 무형유산을 소개하는 홍보마당으로 나뉜다.
개막 프로그램으로는 어린이들이 유생복을 입고 참여하는 '어린이 과거시험'과 시민들이 함께 박을 터뜨리는 퍼포먼스가 진행된다.
공연 무대에서는 부산농악과 동래야류, 동해안별신굿 등 부산의 전통 민속예술을 선보인다. 대구 날뫼북춤과 퓨전국악, 전통 줄타기 공연도 이어진다.
전통문화 체험장에서는 자수장과 화혜장 등 무형유산 기능 보유자와 함께 휴대전화 손잡이와 전통 꽃신을 만든다. 전통 기와지붕 만들기와 떡메치기에도 참여할 수 있다.
문화유산 스탬프 투어와 댕기 열쇠고리 만들기, 무형유산 아트페어 등 프로그램도 운영된다. 일부 체험은 사전 신청과 현장 접수를 병행한다.
ndh4000@newspim.com