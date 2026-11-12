부산시, 꿈드림 성장보고 발표회…청소년 성과·경험 공유

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 12일 학교 밖 청소년 성장보고발표회를 개최했다
- 청소년들은 직업기술과 활동 성과를 체험 부스에서 소개했다
- 부산시는 상담·교육·자립 등 맞춤형 지원을 확대할 계획이다
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학교 밖 청소년 지원 확대 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 학교 밖 청소년들이 자신의 경험과 성과를 발표하며 성장의 의미를 되짚어 보는 자리가 마련됐다.
부산시는 12일 낮 12시 남구 그랜드모먼트 유스호스텔에서 '2026년 부산지역 꿈드림 성장보고발표회'를 개최한다고 밝혔다.
부산시 학교밖청소년지원센터가 주최·주관한 이번 행사에는 16개 구·군 학교밖청소년지원센터 관계자와 청소년, 유관기관 관계자 등 150여 명이 참석했다.
행사에서는 모범 학교 밖 청소년과 청소년 지원에 기여한 유공자에 대한 시상이 진행됐다. 청소년들은 직업역량강화 프로그램을 통해 익힌 기술과 활동 내용을 체험 부스에서 소개했다.
부산시립연산도서관과 연계한 초청 공연과 학교밖청소년지원센터 소속 청소년·실무자 공연도 이어졌다. 참가자들은 한 해 동안의 활동을 담은 영상을 관람하고, 사진 콘테스트와 현장 투표 결과를 공유했다.
부산시는 현재 시 1곳과 16개 구·군 센터 등 모두 17개 학교밖청소년지원센터를 운영하고 있다. 각 센터는 학교 밖 청소년을 대상으로 상담, 교육, 직업 체험, 자립 지원 등을 제공한다.
시는 학업 복귀와 진로·취업, 사회 진입 등 성장 단계에 맞춘 지원을 확대할 계획이다.
ndh4000@newspim.com