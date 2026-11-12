부산기업 11개사, CES 2027 혁신상 수상…디지털 자산·건강 분야 기술

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안암145·슈올즈 최고혁신상 수상

기술 상용화·네트워킹 지원 방침

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 디지털 자산 보안과 보행 건강 분석 기술까지 부산의 혁신기술 11개가 세계무대에서 통했다.

부산시는 내년 1월6일부터 9일까지 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술·가전 전시회인 CES 2027을 앞두고 지역기업 11개사가 미국소비자기술협회의 CES혁신상을 수상한다고 12일 밝혔다.

CES 2027 혁신상 수상기업[사진=부산시] 2026.11.12

혁신상은 제품의 혁신성, 디자인, 기능 등을 종합 평가해 수여한다.

안암145는 디지털자산 거래 검증 보안솔루션으로, 슈올즈는 보행과 건강 상태를 분석하는 AI 기술을 일상 제품에 적용한 '슈올즈 라이프가드'로 최고혁신상을 받았다.

최고혁신상은 혁신상 부문별 수상 가운데 최고 등급으로, 두 기업은 부산 기술이 글로벌 시장에서 평가받을 수 있는 사례를 만들었다는 평가를 받는다.

시 지원기업 가운데 7곳도 혁신상 명단에 올랐다. 데이터플레어는 AI 기반 항만·선박 탄소배출 모니터링 솔루션, 아이문헬스케어는 AI 기반 자율주행 보행보조 로봇, 비전테크는 누설전류 전기재해 예방 차단기로 수상했다.

뷰런테크놀러지는 자율주행 인지모델 자동 개선 AI 플랫폼으로 CES 2024와 2026에 이어 세 번째 수상했다. 로보원도 AI 기반 폐인쇄회로기판 자동 선별 시스템으로 CES 2025 이후 다시 수상했다.

인터오션은 AI로 개인별 산소치료 조건을 설계하는 스마트 고압산소치료기, 더블오는 메모리 반도체 데이터 포렌식 복구 솔루션으로 각각 첫 수상했다. 퓨트로닉은 AI 기반 이상 예측·안전제어 로봇 구동장치로 혁신상을 받았다.

시는 CES 2027 현장에 지역 혁신기업 28개사가 참여하는 '통합부산관'을 조성한다. 부산경제진흥원, 부산테크노파크, 부산정보산업진흥원, 부산앵커센터 등과 협력해 전시·홍보와 해외 바이어 매칭, 글로벌 네트워킹을 지원할 계획이다.

시는 전시 이후에도 후속 상담과 성과관리를 진행해 수상 기업의 기술이 수출과 투자, 사업화로 이어지도록 할 방침이다.

전재수 부산시장은 "지역기업들이 꾸준한 기술혁신으로 세계 무대에서 경쟁력을 인정받고 있다"며 "우수한 기술이 산업현장에 적용되고 해외 판로개척과 사업화로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com