동두천시, 주한미군 공여구역 지원 법안 환영…특별법 개정안 통과 촉구

AI 핵심 요약beta
- 동두천시는 12일 장기 미반환 공여지 지원 특별법 개정안을 환영했다
- 개정안은 국고보조율 인상과 특별회계 설치 근거를 담았다
- 동두천시는 실효성 있는 지원을 위해 법안의 조속한 통과를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시가 김성원 국회의원이 대표발의한 '주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법 일부개정법률안'에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.
동두천시는 이번 개정안이 국가안보를 위해 장기간 희생해 온 지역에 대한 국가 차원의 지원을 제도화하는 계기가 될 것으로 기대한다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 동두천시 전체 면적 95.66㎢ 가운데 40.63㎢가 주한미군 공여지로 제공돼 왔다. 현재까지 반환되지 않은 공여지는 17.42㎢로 전국 미반환 공여지의 약 70%가 동두천에 남아 있는 것으로 집계됐다.
이번 개정안에는 장기 미반환 공여구역의 정의와 지원 근거를 신설하는 내용이 담겼다. 해당 지역에 대한 국고보조율을 인상할 수 있도록 하고 장기 미반환 공여구역 지원에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위한 특별회계 설치 근거도 마련했다.
동두천시는 법안이 국회 심사 과정에서 실효성 있는 지원 방안으로 보완돼야 하며 속히 통과돼야 한다고 밝혔다.
박형덕 동두천시장은 "장기 미반환 공여지 문제는 국가안보를 위해 희생해 온 지역에 국가가 책임 있게 응답해야 할 과제"라며 "이번 개정안이 실질적인 지원으로 이어질 수 있도록 관계기관과 협력하고 국회 논의 과정에서도 시의 입장과 현장 여건을 적극 전달하겠다"고 말했다.
동두천시는 앞으로도 장기 미반환 공여구역의 조속한 반환과 국가 차원의 지원 확대를 위해 관계기관과 지속적으로 협의해 나갈 예정이다.
asj7376@newspim.com