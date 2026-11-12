경기도, 겨울철 철도건설현장 6개 공구 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 12일부터 철도건설현장 6개 공구 안전점검에 나섰다
- 옥정~포천선과 도봉산~옥정선의 겨울철 안전관리 실태를 점검한다
- 제설·전기·화재 관리와 안전교육 여부를 확인하고 개선을 요구한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 겨울철 안전사고 예방을 위해 도가 시행 중인 철도건설현장 6개 공구를 대상으로 안전점검에 나선다.
12일 도에 따르면 이날과 13일, 16일, 18일 등 총 4일간 옥정~포천선 3개 공구와 도봉산~옥정선 3개 공구를 대상으로 겨울철 안전관리 실태를 점검한다.
이번 안전관리 주요 점검 사항으로는 강설과 결빙에 대비한 제설·교통관리 계획 수립 및 이행 여부, 공사 과정에서 임시로 설치한 구조물의 안전점검 이행 여부, 겨울철 시설물 안전관리 실태 등이다.
도는 화재와 감전사고 예방을 위한 점검도 진행한다. 임시 숙소와 화기 작업장 주변의 소화기 비치 여부를 비롯해 전기설비 안전관리 상태, 터널 내 임시 전기시설의 누전 가능성 등을 확인할 예정이다.
또한 전기안전관리자 배치와 현장 근로자 대상 안전교육 실시 여부도 점검 항목에 포함됐다.
이번 점검은 건설사업관리단의 사전점검 이후 경기도 공사관리관, 철도기술자문위원, 기술지원기술인 등이 참여하는 합동점검 방식으로 실시된다.
도는 점검 과정에서 확인된 지적사항에 대해 즉시 개선 조치를 요구할 방침이다. 조치에 시간이 필요한 사항은 별도의 안전관리 조치계획을 제출받아 이행 여부를 지속적으로 확인할 예정이다.
박영신 경기도 철도건설과장은 "겨울철에는 강설과 결빙, 한파 등으로 평소보다 안전사고 발생 위험이 높아질 수 있다"며 "계절적 특성을 고려한 집중점검을 통해 사고 위험요인을 사전에 제거하고 안전한 공사환경을 유지하겠다"고 전했다.
asj7376@newspim.com