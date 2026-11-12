수능 후 '무면허 렌터카' 막는다…대전시, 49개 업체 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 12일부터 렌터카사업자 49곳을 집중 점검한다.
- 미성년자 대여 시 운전자격과 법정대리인 동의 여부를 확인한다.
- 위반 사항에는 행정지도와 강력한 행정처분을 내릴 방침이다
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미성년자 대여자격 확인·차량 사용연한 등 법규 위반 집중 단속
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 대학수학능력시험 이후 우려되는 미성년자 렌터카 사고를 예방하기 위해 지역 자동차대여사업자에 대한 집중 점검에 나선다.
시는 12일부터 다음달 4일까지 렌터카사업조합과 합동으로 지역 내 영업소를 운영하는 자동차대여사업자 49곳의 운영 실태를 살펴본다고 밝혔다.
이번 점검에서는 렌터카 대여 과정에서 운전자격 확인 절차가 제대로 이뤄지는지 중점적으로 확인한다. 특히 수능 이후 미성년자의 렌터카 이용에 따른 사고가 반복되는 만큼 운전자격확인시스템 활용 여부와 만 19세 미만 이용자의 법정대리인 동의 절차 준수 여부를 집중적으로 점검할 계획이다.
이와 함께 자동차대여사업 등록조건 이행 여부를 비롯해 사업용 차량의 사용연한 초과 운행, 승인받지 않은 사업계획 변경 등 관련 법규 위반 사항도 확인한다.
시는 점검 과정에서 확인된 위반 사항에 대해 행정지도를 실시하는 한편, 고의적인 불법행위에는 강력한 행정처분을 내릴 방침이다.
박승원 대전시 교통국장은 "올바른 렌터카 이용을 유도하고 사업자와 소비자 간의 분쟁을 사전에 예방하기 위한 행정지도를 실시하고, 적발된 고의적인 법규 위반행위에 대해서는 강력한 행정처분을 부과할 방침"이라고 말했다.
nn0416@newspim.com