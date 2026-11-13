타린로즈, '블랙 로즈 프라이데이' 진행

AI 핵심 요약beta
- 타린로즈가 16일부터 29일까지 공식몰에서 첫 블랙프라이데이를 진행한다
- 슈즈 전 상품을 최대 45% 할인하고 겨울 부츠는 약 40% 할인한다
- 누적 구매액 상위 31명에게 온열매트와 상품권 등 경품을 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 선봉인더스트리가 전개하는 컴포트 슈즈 브랜드 '타린로즈'가 16일부터 29일까지 공식 온라인몰에서 첫 블랙프라이데이 프로모션 '블랙 로즈 프라이데이'를 진행한다.
이번 행사는 연중 최대 할인 행사로, 스니커즈, 메리제인, 로퍼, 부츠 등 슈즈 전 상품을 최대 45% 할인한다. '글램 밸런스힐'은 최대 45% 할인하며, 겨울 시즌 상품인 '라이트 부츠'와 '이지 부츠'는 약 40% 할인된 가격에 판매한다. 일부 상품은 재고 소진 시 조기 품절될 수 있다.
행사 기간 누적 구매 금액 상위 31명에게 경품을 증정하는 '구매왕 이벤트'도 마련했다. 1등 1명에게 온열마사지 매트, 2등 10명에게 상품권 5만원권, 3등 20명에게 주유권 1만원권을 증정한다.
타린로즈 관계자는 "브랜드 첫 블랙프라이데이인 만큼 고객에게 보답하는 마음으로 연중 최대 혜택을 준비했다"고 밝혔다.
타린로즈는 1998년 미국 정형외과 전문의 출신 타린 로즈 박사가 창립한 브랜드다. 발의 구조를 고려한 설계와 소재 연구를 바탕으로 편안함을 강조한 신발을 선보이고 있다.
whitss@newspim.com