이승협 경기북부경찰청장, 고양경찰서 관내 치안현장 대응태세 점검

AI 핵심 요약beta
- 이승협 경기북부경찰청장이 11일 고양경찰서에서 순찰로봇 운영과 대응태세를 점검했다
- 고양경찰서는 범죄취약지역에 순찰로봇 3대를 배치해 예방활동을 벌이고 있다
- 이 청장은 가시적 순찰 강화와 유관기관 협력으로 현장 대응력을 높이기로 했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북북경찰청은 이승협 청장이 11일 고양경찰서를 찾아 자율주행 순찰로봇 운영 현황과 현장 대응 태세를 점검했다고 밝혔다.
경기북부경찰청에 따르면 이 청장은 이날 고양경찰서 관내를 방문해 가시적 경찰활동 진행 상황을 살피고 일선 경찰관들과 소통하는 시간을 가졌다.
이 청장은 먼저 경기북부경찰청 관내에서 유일하게 순찰로봇을 운영중인 고양경찰서의 자율주행 순찰로봇 '폴리봇' 시연을 참관했다.
고양경찰서는 순찰로봇 3대를 운영하고 있으며 화정로데오거리와 동산꽃맞이공원, 차장공원 등 범죄취약지역에 배치해 자율주행 순찰과 실시간 상황 공유 등 범죄예방 활동을 벌이고 있다. 이어 열린 소통간담회에서는 범죄예방과 범인검거, 민생치안에 기여한 우수 경찰관들을 격려하고 이상동기 범죄 예방을 위한 가시적 순찰 강화 방안을 논의했다.
또한 이 청장은 고양경찰서 별관에 있는 광역예방순찰2대와 서부권역 정신응급대응팀을 찾아 직원들을 격려하고 주요 활동을 확인했다. 고양경찰서 광역예방순찰2대는 지하철역과 대형마트, 백화점 등 다중밀집지역을 중심으로 드론을 활용한 순찰과 수색을 실시하고 있다.
관계성 범죄 재범 우려자 집중 순찰과 피싱 범죄 예방 등 지역 특성에 맞춘 선제적 범죄예방 활동도 운영하고 있다. 올해 2월 신설된 서부권역 정신응급대응팀은 기존 야간 중심 출동체계를 24시간 상시 대응체계로 확대했다.
정신응급대응팀 정신건강 전문요원과 합동 근무하며 전체 응급입원 1184건 가운데 834건을 처리하는 등 정신응급 상황에 대한 현장 대응 역량 강화에 기여하고 있다고 설명했다.
이 청장은 원당지구대에서 이상동기 범죄 예방을 위한 순찰 활동과 초동 대응 태세를 점검한 뒤 스마트시티센터를 방문해 고양시 관계자들과 폐쇄회로(CC)TV 활용 및 유관기관 협력 방안을 모색했다.
이승협 청장은 "국민 불안을 야기하는 이상동기 범죄를 예방하고 현장 대응력을 높이기 위해서는 예방순찰이 무엇보다 중요하다"며 "지역경찰과 범죄예방 기능이 긴밀히 협력해 범죄취약지역에 대한 가시적 순찰을 강화하고 위험징후 발견 시 신속하게 대응해 주민들이 일상에서 안전을 체감할 수 있도록 최선을 다해 달라"고 말했다.
경기북부경찰청은 앞으로도 현장 의견을 치안정책에 적극 반영하고 지역 특성에 맞는 예방 활동과 유관기관 협력을 통해 안전한 경기북부를 조성할 방침이다.
asj7376@newspim.com