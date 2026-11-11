안산시, 내년 예산 2조 4560억원 편성...민생·5대 핵심분야 집중

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 11일 2조4560억원 규모 2027년 본예산안을 시의회에 제출했다
- 민생 안정과 시민 삶의 질 제고를 위해 5대 중점 분야에 예산을 편성했다
- 예산안은 시의회 심의·의결을 거쳐 12월 17일 최종 확정될 예정이다
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AI·GTX-C 상록수역, 청년 월세 및 혼인지원금 등 민선9기 핵심 사업 반영
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 2조 4560억 원 규모의 2027년도 본예산안을 시의회에 제출했다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 회계별로는 일반회계가 전년 대비 1182억 원 증가한 2조 1714억 원, 특별회계는 81억 원 증가한 2846억 원 규모다.
시는 재정 여건 악화 속에서도 민생 안정과 시민 삶의 질 제고를 최우선 과제로 삼고 민선 9기 5대 중점 투자 분야(▲시민중심 ▲첨단혁신 ▲복지문화 ▲미래교육 ▲교통환경)를 중심으로 예산을 집행할 계획이다.
분야별 주요 사업을 보면 '시민중심' 분야는 시민안전보험(5억 3000만 원)과 선부2·3동 공공복합청사 건립(44억 원)이 반영됐다. '첨단혁신' 분야에는 인공지능 전환(AX) 실증 산단 구축(3억 5000만 원), 피지컬 AI 기반 첨단로봇 공정모델 개발(6억 원), 강소형 스마트도시 조성(20억 원) 등이 포함됐다.
전체 예산 중 가장 큰 비중(1조 1333억 원)을 차지하는 '복지문화' 분야에는 청년 월세 지원(86억 원), 청년기본소득(65억 원), 생계급여(1322억 원), 2027년 혼인신고 부부 대상 혼인지원금(29억 원) 등이 대거 편성됐다.
'미래교육' 분야는 총 300억 원 규모의 교육경비와 안산상호문화공유학교 건립(17억 원) 등이 반영됐으며 '교통환경' 분야에는 GTX-C 상록수역 신설(94억 원), 버스공공관리제(94억 원), 어르신·청소년 대중교통비 지원(26억 원) 등이 담겼다.
이민근 안산시장은 "재정 수요는 늘고 세입은 제한적인 여건이지만 지출 구조조정을 거쳐 시민에게 꼭 필요한 사업 위주로 편성했다"며 "시의회 확정 즉시 사업을 신속히 추진하겠다"고 말했다.
한편 이번 예산안은 안산시의회 심의·의결을 거쳐 오는 12월 17일 최종 확정될 예정이다.
1141world@newspim.com