'개교 6년' 무안행복초서 지반 침하…행감서 부실시공 논란

AI 핵심 요약beta
- 정기성 의원은 11일 무안행복초 지반침하 보수공사 경위를 물었다
- 정 의원은 설계·시공상 문제 확인 시 업체 책임을 물어야 한다고 강조했다
- 무안교육장은 연약 지반 침하 가능성을 파악하고 학생 안전을 챙기겠다고 답했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 정기성 전남광주통합특별시의원(장성2)이 시교육청 산하 교육지원청 행정사무감사에서 무안행복초등학교의 지반 침하 문제를 꺼냈다.
11일 시의회에 따르면 정 의원은 "신설 학교인 무안행복초에서 지난 9월 2억 6600만원을 들여 지반침하 보수 및 승강기 증축공사를 진행했다"며 경위를 물었다.
정 의원은 "개교한 지 불과 6년밖에 되지 않았고 1588명의 학생이 매일 다니는 학교인 만큼 파일공사에 문제가 없었는지 확인이 필요하다"고 지적했다.
이어 "시공 업체의 하자 담보 기간을 확인해 원인 조사를 통해 설계나 시공상의 문제가 확인된다면 반드시 그 책임을 물어야 한다"고 강조했다.
끝으로 정 의원은 "학교의 안전사고는 사후 조치보다 예방이 최우선"이라며 "우리 학생들의 안전을 끝까지 책임지는 교육행정을 펼쳐달라"고 당부했다.
임도선 무안교육지원청 교육장은 "과거 갯벌 부지를 매립하는 과정에서 형성된 연약 지반이 침하로 연결된 것으로 파악하고 있다"며 "시공 하자가 없었는지 파악하고 학생 안전에 각별히 신경 쓰겠다"고 답변했다.
bless4ya@newspim.com