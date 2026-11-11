김종억 용인시의원, 이동 공공주택지구 교통 점검

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 김종억 용인특례시의원이 행정사무감사와 관련해 처인구 이동읍 덕성산업단지 일원을 방문해 공공주택지구 개발에 따른 도로 확장계획과 주민 교통 불편 상황을 점검했다고 밝혔다.

해당 지역에는 용인테크노밸리 일반산업단지가 운영 중이며 한국토지주택공사(LH)가 추진하는 용인이동 공공주택지구와 각종 도로 확장사업도 계획돼 있다.

11일 용인특례시의회 김종억 의원이 처인구 이동읍 덕성산업단지 일원을 방문해 지역 주민들의 교통 불편 사항을 점검했다.[사진=김종억 용인시의원]

용인이동 공공주택지구는 이동읍 일원 약 228만㎡에 조성되며 사업기간은 2025년부터 2034년까지로 계획돼 있다.

김 의원은 현장에서 백옥대로 일대 도로 확장 및 연결계획을 살펴보고 삼배울마을 주민들이 제기한 도로 이용 불편과 진출입 여건 개선 요구를 청취했다.

특히 산업단지와 공공주택지구 개발 과정에서 기존 마을의 진출입 동선과 보행 안전이 충분히 반영돼야 한다고 강조했다.

용인이동 공공주택지구와 관련해서도 인근 도로 확장, 보도 설치, 기존 토지 접근을 위한 진입로 확보 등이 주요 주민 의견으로 제시된 바 있다.

대규모 개발에 따른 교통 수요 증가와 지역 도로망 확충을 사업 단계별로 연계해 검토해야 한다는 지적도 이어지고 있다.

김종억 의원은 "산업단지와 공공주택지구 조성에 따른 교통망 확충도 중요하지만 기존 마을 주민들의 일상적인 통행과 안전이 우선적으로 고려돼야 한다"며 "도로 확장공사가 지연될수록 삼배울마을과 인근 주민들의 교통 불편 및 안전 우려가 커질 수 있는 만큼 관계기관의 적극적인 대응이 필요하다"고 말했다.

이어 "용인시와 LH 등 관계기관이 도로 확장 및 연결계획을 면밀히 검토하고 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 진행 상황을 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com