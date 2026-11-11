김재운 부산시의원, 소방공무원 예산 확충 촉구…"시민 안전 필수 재원"

AI 핵심 요약beta
- 김재운 부산시의회 운영위원장이 11일 소방안전 예산 확충을 촉구했다.
- 김 위원장은 현장인력과 보호장비, 교육훈련 예산 확보를 요구했다.
- 부산소방재난본부에 사업별 예산과 확보 계획 마련을 주문했다.
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소방대원 안전 보장 계획 요구
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 소방공무원의 현장 안전과 처우 개선을 위해 예산을 확충해야 한다는 목소리가 나왔다.
김재운 부산시의회 운영위원장은 11일 부산시의회 해양도시안전위원회의 부산소방재난본부 행정사무감사에서 "소방공무원의 안전과 직결된 예산은 시민의 생명과 안전을 지키기 위한 필수재원"이라고 밝혔다.
질의에 앞서 김 위원장은 지난달 화재 진압 과정에서 순직한 고(故) 김진석 소방위를 추모하고 유가족과 동료 소방대원들에게 위로를 전했다.
그러면서도 추미애 경기도지사의 이른바 '소방 재정 빨대' 발언에 유감을 표했다. 김 위원장은 "소방예산은 줄여야 할 부담이 아니라 시민의 생명과 안전을 위해 반드시 확보해야 할 재원"이라고 규정하며 "재정 여건을 이유로 현장 안전과 직결된 예산이 부족해서는 안 된다"고 강조했다.
이어 "부산소방재난본부에 현장 대응인력 확충과 개인보호장비 보강, 교육훈련, 부상 소방대원의 치료·회복 지원 등 예산이 필요한 사업을 구체적으로 제시하라"고 요구했다. 사업별 소요 예산과 향후 확보 계획도 함께 마련할 것도 주문했다.
김 위원장은 "단순히 예산이 부족하다는 설명에 그치지 말고 현장에서 가장 시급한 사업이 무엇인지 명확히 제시해야 한다"며 "소방대원이 안전해야 시민도 안전한 만큼 필요한 예산이 제대로 반영될 수 있도록 의회에서도 면밀히 살펴보겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com