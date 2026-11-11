김해시, 제31회 분청도자기축제 마무리…관람객 69% 증가

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축제 관람객 9만7887명 유치

진례면과 연계로 접근성 향상

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해분청도자기축제가 행사장을 장유로 옮긴 뒤 관람객은 오히려 크게 증가해 도심형 축제로의 전환 가능성을 확인했다.

경남 김해시는 지난 6일부터 10일까지 닷새간 장유 롯데가든파크 일원에서 열린 제31회 김해분청도자기축제에 9만7887명이 방문했다고 11일 밝혔다.

정영두 경남 김해시장이 장유 롯데가든파크 일원에서 열린 제31회 김해분청도자기축제에 마련된 부스를 둘러보고 있다.[사진=김해시] 2026.11.11

지난해 진례면에서 열린 행사 관람객 5만7833명보다 69% 늘어난 규모이며 축제 기간은 지난해보다 하루 짧았다.

'도심 속 분청, 도자기마을로의 초대'를 주제로 열린 올해 축제는 기존 개최지인 진례면을 벗어나 장유에 행사장을 마련하면서 시민과 외지 방문객의 접근성을 높였다.

행사장에는 도자기마을을 연상시키는 특색 있는 판매부스 44개가 들어섰다. 도예 작품 판매와 함께 분청도자기를 직접 접할 수 있는 체험 프로그램도 운영됐다.

시민 참여형 프로그램인 '천인의 분청'에는 1000명이 참여했다. 참가자들은 도자 도판에 그림과 메시지를 남겼고 이를 모아 대형 도자기 벽화를 완성했다.

도자명장 시연관에서는 경남도와 김해시 도자 명장들이 물레 작업과 도자기 제작 과정을 선보였다. 관람객들은 도예 장인의 작업 과정을 가까이에서 살펴봤다.

어린이 대상 프로그램도 마련됐다. 도자기 관련 게임 5종으로 구성한 분청랜드 스탬프투어와 물레체험에 가족 단위 방문객이 참여했다. 물레체험 운영 물량은 지난해보다 2배 늘렸다.

개최지 변경에 따른 진례면과의 연계도 추진했다. 축제장에 별도 음식부스를 마련해 진례면 새마을부녀회가 참여하도록 했고 진례면과 장유 행사장을 잇는 셔틀버스를 운행했다.

개막식에서는 '진례의 흙, 장유에 꽃피다'를 주제로 진례초등학교 학생 10명과 주요 내빈 7명이 참여한 퍼포먼스가 열렸다. 행사장은 장유로 옮겼지만 김해 분청도자의 출발지인 진례의 전통을 이어간다는 의미를 담았다.

도예 작품 판매장에서는 전 품목 20% 할인과 요식업 종사자 대상 30% 할인 행사가 진행됐다. 시는 이를 통해 지역 도예인의 판로 확대와 분청도자기 소비 촉진을 도모했다.

news2349@newspim.com