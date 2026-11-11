부산교육청, 내년 예산 5조 6743억원 편성…AI 기반 미래 교육 등 추진

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지방교육재정 악화 대응 예산 조정

AI 교육과 맞춤형 학습 지원 핵심

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 지방교육재정 여건 악화에 대응해 기존 사업을 조정하고 인공지능(AI) 교육과 기초학력, 학교 안전 분야에 재정을 집중한 2027년도 예산안을 마련했다.

부산시교육청이 11일 '2027년도 교육비특별회계 예산안'으로 5조 6743억원을 편성해 부산시의회에 제출했다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

부산시교육청은 2027년도 교육비특별회계 예산안 5조6743억 원을 편성해 부산시의회에 제출했다고 11일 밝혔다. 올해 본예산보다 1427억 원 늘어난 규모지만 추가경정예산을 포함한 올해 총예산과 비교하면 1182억 원 감소했다.

세입은 중앙정부 이전수입 4조4128억 원, 지방자치단체 전입금 9362억 원, 기금전입금 1600억 원 등으로 구성했다. 중앙정부 이전수입은 올해보다 3796억 원 늘었지만 기금전입금은 2340억 원 줄었다.

시교육청은 지방교육재정교부금 개편 가능성과 인건비 상승, 학교시설 노후화에 따른 재정 부담을 고려해 5개 분야에 예산을 배분했다.

AI 기반 미래교육에는 1201억 원을 편성했다. AI 서·논술형 평가 지원 시스템 개발과 국제 바칼로레아(IB) 교육 운영 등 수업 혁신에 134억 원, 생성형 AI 보급과 AI 중점학교 운영 등 디지털·AI 교육 기반 구축에 421억 원을 투입한다.

교육정보화기금 715억 원으로 학습용 스마트기기 4만2600대를 교체·보급하고 교원용 노후 컴퓨터 3500여 대도 교체할 계획이다. 오페라 아카데미 설립과 독서·체육활동 등 인문·예술·체육교육에는 646억 원을 배정했다.

학력과 정서 지원을 위한 맞춤교육에는 1477억 원을 반영했다. 기초학력 보장과 고등학교 자기주도학습 등 학력 신장에 411억원, 방과후학교와 사회정서교육, 위기학생 지원 등 돌봄·마음건강 분야에 807억 원을 투입한다.

방과후 프로그램 이용권 지원 대상은 기존 초등학교 3학년에서 4학년까지 확대한다. 진로·진학·직업교육에는 259억 원을 편성했다.

학생과 교직원의 안전을 위한 안심교육 예산은 1조1522억 원이다. 초등학교 현장체험학습 때 학생 25명당 안전요원 1명을 배치할 수 있도록 지원을 늘리고 교원 교육활동 보호와 학부모 교육, 학생 건강증진, 급식 운영 등에 4177억 원을 반영했다.

학교 공간 재구조화와 노후시설 개선, 학교 신설, 정보보안 관리 등 교육환경 정비에는 7345억 원을 투입한다.

시민교육에는 671억 원을 배정했다. 역사·경제·금융·헌법교육에 28억 원, 해양교육에 42억 원, 생태환경교육에 91억 원, 평생교육에 158억 원, 지역협력교육지구 운영에 55억 원을 편성했다.

따뜻한 행복교육 예산은 7179억 원이다. 고등학교 2학년 현장체험학습비 지원액을 기존 40만 원에서 70만 원으로 올리고 특수교육 289억 원, 다문화교육 32억 원을 투입한다. 학교 밖 청소년에게는 월 5만 원의 교육 참여 활동비를 지원한다.

학교운영비는 사업 재구조화를 통해 148억 원 늘렸다. 예산안은 이달 말부터 부산시의회 교육위원회 예비심사와 예산결산특별위원회 종합심사를 거친 뒤 다음달 10일 본회의에서 확정될 예정이다.

ndh4000@newspim.com