강릉시, 남대천 자전거도로 7.67km 전 구간 개통

AI 핵심 요약beta
- 강릉시는 11일 남대천 자전거도로 7.67km 전 구간을 개통했다
- 2023년부터 49억원을 투입해 회산교부터 오봉저수지까지 조성했다
- 강릉시는 안전점검과 유지보수로 쾌적한 이용 환경을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 남대천 자전거도로 조성사업이 완료됨에 따라 총 연장 7.67km의 자전거도로 노선 지정 및 고시를 통해 전 구간을 개통했다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 2023년부터 2026년까지 총 49억 원의 예산을 투자해 강릉시 회산교부터 성산면 오봉저수지까지 연결되는 자전거도로를 새로 조성했다. 이는 지난해까지 개설한 회산교~여전교 구간 4.09km와 올해 추가된 성산면 여전교~오봉저수지 구간 3.58km를 포함한 것이다.
특히 전 구간의 개통으로 인해 기존 자전거도로와의 연결성이 강화돼 시민들은 솔바람다리부터 오봉저수지까지 보다 수월하게 자전거를 이용할 수 있게 됐다.
강릉시는 자전거도로 노선 지정과 전 구간 개통을 계기로 시민들이 안전하고 쾌적하게 자전거도로를 이용할 수 있도록 시설 유지보수와 안전점검에 지속적으로 힘쓸 계획이다.
박상욱 도시교통국장은 "남대천 자전거도로가 개통됨으로써 시민들이 아름다운 남대천의 경관을 즐기며 안전하게 자전거를 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 자전거 이용 환경을 조성하고, 친환경 교통 인프라를 확충하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com