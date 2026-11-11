대전운전면허시험장 "면허 갱신, 12월 혼잡 피하려면 11월에"

AI 핵심 요약beta
- 대전운전면허시험장은 11일 연말 적성검사 조기 신청을 당부했다.
- 적성검사와 면허 갱신은 가급적 11월 중 완료하도록 안내했다.
- 올해부터 생일 기준으로 바뀐 갱신기간은 교통민원24에서 확인해야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해부터 생일 기준 갱신기간 변경…온라인 확인 당부
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 연말을 앞두고 운전면허 적성검사와 갱신 신청자가 한꺼번에 몰릴 것으로 예상되면서 대전운전면허시험장이 시민들에게 조기 신청을 당부하고 나섰다.
한국도로교통공단 대전운전면허시험장은 11일 매년 12월마다 반복되는 민원 혼잡을 줄이기 위해 가급적 11월 중 적성검사와 면허 갱신을 마쳐달라고 11일 안내했다.
운전면허 적성검사와 갱신은 정해진 기한 안에 반드시 이행해야 하지만, 신청을 연말까지 미루는 운전자가 많아 대기시간이 길어지는 등 불편이 반복되고 있다.
시험장은 이러한 혼잡을 예방하기 위해 교통방송 등 다양한 매체를 활용한 사전 안내를 확대하고 있다. 온라인 신청이 가능한 운전자에게는 '안전운전 통합민원' 홈페이지를 이용하도록 권장하고 있다.
특히 올해부터 적성검사와 갱신기간이 면허 소지자의 생일을 기준으로 변경된 만큼 기존에 안내받은 기한과 실제 갱신기간이 다를 수 있어 확인이 필요하다.
운전자는 '경찰청 교통민원24'에서 변경된 갱신기간을 조회할 수 있으며 확인된 기한에 맞춰 적성검사를 받으면 불필요한 연말 방문을 피할 수 있다.
오상운 대전운전면허시험단장은 "연말 민원 집중에 따른 불편을 줄이기 위해서는 운전자들의 적극적인 협조가 필요하다"며 "갱신 기한을 사전에 확인하고 혼잡하지 않은 시기에 방문하거나 온라인으로 신청해 주길 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com