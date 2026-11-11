대전동·서부교육청, 학원 어린이통학버스 안전점검 마무리

AI 핵심 요약beta
- 대전동·서부교육지원청은 11일 학원 통학버스 67대 안전점검을 마쳤다
- 관계기관은 차량 안전장치와 법정교육 이수 여부 등을 점검했다
- 점검에서 확인된 위반사항은 6일까지 모두 시정된 것으로 확인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
위반사항 시정조치 이행 확인 완료
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동·서부교육지원청이 관내 학원 어린이통학버스 67대를 대상으로 관계기관 합동 안전점검을 마무리했다.
11일 동·서부교육지원청에 따르면 지난달 2~22일 34개 학원에서 운행하는 어린이통학버스 67대를 대상으로 하반기 안전점검을 진행했다.
이번 점검에는 관할 자치구 교통 담당 부서와 경찰서 등 관계기관이 참여해 합동 점검반을 구성했다.
점검반은 어린이통학버스 신고 여부와 운전자·운영자의 법정 안전교육 이수 여부, 차량 구조와 안전장치의 적정성, 어린이 보호표지 부착 상태 등 안전관리 전반을 확인했다.
특히 서류 확인에 그치지 않고 하차 확인 장치와 후방 보행자 안전장치 등의 실제 작동 여부를 직접 시험하는 등 현장 중심으로 점검을 진행했다.
점검 과정에서 확인된 위반사항은 학원별로 시정하도록 안내했으며, 지난 6일 모든 시정조치가 완료된 것으로 확인됐다.
김재현 동부교육지원청 평생교육체육과장은 "어린이통학버스 사고 예방을 위해서는 정기적인 점검과 함께 운전자와 운영자의 철저한 안전의식이 중요하다"며 "앞으로도 현장 중심의 안전점검과 지속적인 지도·관리를 통해 어린이 교통안전 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com