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엘에스컴퍼니, AI 추천·QR 인증 더한 '투어패스 모바일 티켓' 선보여

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  • 엘에스컴퍼니는 18일부터 AI 여행코스 추천 투어패스를 시범 운영한다
  • 새 모바일 티켓은 QR 인증과 지도 연동 길안내 기능을 추가했다
  • 여수투어패스를 시작으로 전국 지역 상품에 서비스를 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 지역 및 인바운드 관광 투어패스 서비스를 운영하는 엘에스컴퍼니가 기존 모바일 바코드 티켓에 AI 기반 여행코스 추천과 QR 인증 기능을 추가한 '투어패스 모바일 티켓'을 선보인다.

[이미지=엘에스컴퍼니]

이번에 선보이는 세 번째 버전의 모바일 티켓은 AI 맞춤형 여행코스 추천, QR 인증 방식 추가, 지도 연동 길안내, 이용내역 및 혜택 확인 기능 등을 특징으로 한다.

투어패스는 여행객이 원하는 지역의 상품을 구매한 뒤, 제휴 가맹점에서 다양한 이용 혜택을 누릴 수 있는 모바일 관광 서비스다. 이번 서비스 고도화는 여행객이 지역 내 제휴 가맹점을 탐색하고 여행 일정을 구성하며 실제 방문과 혜택 이용까지 이어질 수 있도록 모바일 티켓의 활용 범위를 확장하는 데 중점을 뒀다.

주요 변화 중 하나는 AI 기반 맞춤형 여행코스 추천 기능 도입이다. 고객의 여행 조건을 반영해 해당 지역 내 제휴 가맹점을 활용한 여행코스를 제안하는 기능이 새롭게 제공된다. 이용자는 동행 유형, 여행 테마, 이동수단, 방문 희망 시설 수, 출발지 및 출발시간 등의 조건을 입력하거나 원하는 여행 조건을 자유롭게 작성하면 AI가 이를 반영한 맞춤형 코스를 추천한다.

모바일 티켓은 기존 전화번호·PIN 번호 인증을 유지하면서 QR 인증 기능을 추가해 현장 이용 편의를 높였다. 고객이 모바일 티켓에서 QR 인증을 선택하면 휴대전화 카메라가 실행되며, 가맹점에 비치된 QR 표지판을 스캔해 바로 인증할 수 있다. 전화번호나 PIN 번호를 입력하지 않아도 돼 외국인 관광객이나 대기 인원이 많은 현장에서도 간편하게 이용할 수 있다. 12시간·24시간 이용권의 남은 이용시간은 그래프로 표시된다.

제휴 가맹점 탐색 화면도 개편됐다. 전체 가맹점을 통합적으로 살펴볼 수 있도록 구성했으며, 현재 운영 중인 시설을 확인하는 필터와 거리순·가나다순·추천순·인기순 정렬 기능도 적용했다.

지도 서비스와의 연동도 강화됐다. 개별 가맹점 상세 페이지에서 주소 복사 기능과 함께 네이버지도·카카오맵·구글지도 연동 길안내를 제공하며, 여행코스에 포함된 가맹점 간 이동경로도 외부 지도 서비스를 통해 확인할 수 있다. 한국어·영어·일본어·중국어 등 4개 언어를 지원한다.

엘에스컴퍼니는 경기·충남 등 전국 각 지역의 투어패스 개발 및 운영, 외국인 관광객 대상 K-투어패스 부산 사업 협력 등에서 경험을 축적해 왔다. 이번 개편은 이러한 운영 경험을 바탕으로 AI 코스 추천, 이동 안내, 혜택 확인 기능을 모바일 티켓에 결합한 것이다.

엘에스컴퍼니는 2026년 11월 18일부터 여수투어패스에 새 서비스를 시범 적용하고, 이후 전국 각 지역의 투어패스 상품으로 순차 확대할 계획이다.

엘에스컴퍼니 김다영 팀장은 "고객이 자신만의 여행코스를 만들고, 다양한 즐길거리와 혜택을 누리는 즐거움을 경험할 수 있도록 기획했다"고 말했다. 남도현 이사는 "새 모바일 티켓은 그동안 축적한 지역관광 운영 경험을 고객의 편의로 연결한 결과"라며 "여수투어패스를 시작으로 지역별 특성을 반영해 서비스를 계속 발전시키겠다"고 밝혔다.

whitss@newspim.com

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