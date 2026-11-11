동해시, 영농부산물 처리 전문인력 투입

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 11일 영농부산물 안전처리 지원사업을 12월 말까지 운영한다고 밝혔다.
- 전문 인력으로 구성된 영농파쇄단이 신청 농가를 방문해 부산물을 파쇄 처리한다.
- 현재까지 198농가가 신청했으며 불법 소각과 산불 예방 효과가 기대된다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 영농부산물의 불법 소각을 방지하기 위한 '2026년 하반기 영농부산물 안전처리 지원사업'을 12월 말까지 운영한다고 11일 밝혔다.
이번 지원사업은 수확기 동안 발생하는 콩대, 깨대, 고춧대, 과수 잔가지 등의 영농부산물 처리 문제를 해결하고 산불 및 미세먼지 발생을 예방하기 위해 추진됐다.
시는 전문 인력으로 구성된 4인 1조의 '영농파쇄단'을 편성해 신청한 농가를 직접 방문하는 현장 서비스를 제공할 예정이다. 이들은 하루 평균 4~5개 농가를 순회하며 영농부산물을 안전하게 파쇄 처리할 계획이다.
현재 수시로 접수 중이며 지금까지 198농가가 신청을 완료했다. 앞서 시행된 상반기 사업에서도 150농가가 참여해 2만㎡ 면적의 영농부산물이 처리되어 농업인들로부터 큰 호응을 얻었다. 이번 하반기에도 농업인의 노동력 부담을 덜고 산불 예방 효과를 극대화할 계획이다.
김정남 농업기술센터 소장은 "영농부산물 소각은 산불의 주요 원인 중 하나이다. 파쇄 지원사업을 통해 농가의 부담을 덜고 산불 위험을 사전에 차단하겠다"고 말했다. 또 "농업인들도 불법 소각을 자제하고 파쇄 지원사업에 적극 참여해 주시기를 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com