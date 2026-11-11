김동호 세종시의원 "집현동 BRT 접근성 개선·이응버스 확대해야"

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순환형 이응버스 시범운행·BRT 연계교통 개선 제안

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 집현동 일부 아파트단지의 간선급행버스체계(BRT) 접근성과 이응버스 공급 부족으로 주민 불편이 커지면서 교통 연계 개선과 이응버스 확대 필요성이 제기됐다.

김동호 세종시의원은 11일 열린 제110회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 집현동 주민들의 대중교통 불편을 지적하고 BRT 접근성 개선과 이응버스 운영 확대를 촉구했다.

김동호 세종시의원이 11일 열린 제110회 정례회 1차 본회의 5분 자유발언에서 집현동 BRT 접근성 개선과 이응버스 공급 확대를 촉구했다. [사진=세종시의회] 2026.11.11 vincent977@newspim.com

김 의원은 "집현동이 남북으로 길게 형성돼 일부 새나루마을 아파트단지에서 BRT 정류장까지 거리가 1㎞ 이상 떨어져 있다"고 지적했다. 폭염과 한파, 우천 시에는 주민들의 이동 불편이 더욱 커진다는 설명이다.

그는 "주민들은 이응버스의 긴 대기시간과 BRT 정류장 접근성 문제를 지속적으로 제기해 왔다"며 "세종시도 민원 답변을 통해 일부 단지의 BRT 접근성이 낮다는 점을 인정했지만, 구체적인 개선 일정은 확정하지 못한 상태"라고 지적했다.

이응버스의 생활권별 공급 격차도 문제로 제기했다.

김 의원이 제시한 2025년 운영 현황에 따르면 1·2생활권에는 이응버스 25대가 배치돼 약 51만 명이 이용한 반면 3·4생활권에는 4대가 배치돼 약 4만8600명이 이용했다. 차량 배치 규모는 6배 이상, 이용 실적은 10배 이상 차이가 난다.

다만 김 의원은 "생활권별 인구와 교통 여건이 다른 만큼 차량 수만으로 공급의 적정성을 판단해서는 안 된다"고 전제했다.

그는 "이용자가 적어서 차량을 적게 배치한 것인지, 아니면 차량이 적어서 주민들이 이용하고 싶어도 이용하지 못하는 것인지 확인해야 한다"고 강조했다.

김 의원은 집현동 대중교통 불편 해소를 위한 3가지 개선 방안을 제안했다.

먼저 3·4생활권 이응버스의 적정 공급 규모를 재검토해야 한다고 밝혔다. 단순 이용객 수뿐 아니라 호출 성공률과 평균 대기시간, 미배차 건수 등을 분석해 실제 수요가 있는 지역에 차량을 추가 배치해야 한다는 것이다.

집현동 BRT 연계 순환형 이응버스 시범운행도 제안했다. 새나루마을 주요 아파트단지와 BRT 정류장을 연결하되 기존 222번 버스와의 노선 중복을 최소화하고 출퇴근 시간대 수요를 우선 반영하는 방안이다.

이와 함께 집현동 대중교통 접근성 개선계획과 구체적인 추진 일정 마련도 촉구했다. 단지별 BRT 접근성과 주민 수요를 조사하고 시범운행 여부를 언제 결정할지 명확히 제시해야 한다는 설명이다.

김 의원은 "대중교통의 편리함은 버스 운행 속도가 아니라 집에서 정류장까지 얼마나 쉽게 이동할 수 있는지에 달려 있다"며 "주민들이 거주지와 관계없이 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 이응버스 공급 개선과 BRT 연계 교통수단 확충을 위한 구체적인 실행계획을 마련해야 한다"고 촉구했다.

vincent977@newspim.com